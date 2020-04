Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – dilluns, 13 d’abril de 2020

Avui estic passant un dia bastant adormit. La causa és que no aconsgueixo establir un discurs òptim per tothom. Avui, una important part de la població celebra el Dilluns de Pasqua, però en la resta d’Espanya han començat a treballar després d’uns dies de permís

La gran majoria de la població catalanòfona començarà a treballar demà dimarts amb l’avantatge de saber com els d’avui han trobat els seus llocs de treball

Hi ha dos valors intrínsecs del poble espanyol: Llibertat i Igualtat. Aquests valors no s’haurien mai obtingut sense l’obstinació pel Treball. Conec no pocs forasters que es meravellen de veure com construïm un país sense tenir recursos naturals

En efecte, els treballadors del nostre país tenen un reconeixement internacional. És així, nosaltres mateixos tenim la clau de volta d’un país que cada dia vol anar a més. I, ho aconseguim plenament

Recordeu, nosaltres som els hereus d’aquells que van fer fora els estrangers que ens volien prendre la Llibertat i l’Igualtat. Ho vam aconseguir entre tots a l’alçar-nos en armes contra l’invasor, la guerra de la Independència

Lluitem contra un enemic invisible… ens en sortirem malgrat que no som encara un país plenament ric. Nosaltres ara hem de preparar el terreny per als més joves, que puguin recordar en la seva vellesa, la valentia del nostre gran poble

Aquest discurs no vol ser plenament patriòtic: “La victòria ha de ser de tots o no serà”, sinó per l’abnegació de tants. Penseu que, si aquest coronavirus és molt dolent, encara podria ser pitjor. Per exemple, no ataca els nens… us imagineu el contrari ?

Tot això ens està dient que cal que ens enfortim per defensar-nos d’un futur pitjor