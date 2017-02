Vacunar contra la grip a tots els escolars reduiria en un 60 % la malaltia en adults

11 feb 2017 per SDRCA

Victoria Salinas - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 11.02.2017

Els experts valencians en vacunes apunten al fet que és una «estratègia a contemplar» a la vista dels resultats obtinguts al Regne Unit

Vacunar a tots els xiquets en edat escolar contra la grip podria arribar a reduir l’impacte de la malaltia en la població adulta fins a en un 60 %. Així almenys s’ha comprovat en un recent estudi desenvolupat al Regne Unit que ahir van posar sobre la taula els investigadors en vacunes de la fundació Fisabio Javier Díez i Mara Garcés-Sánchez.

Els experts, tots dos també pediatres, van abordar el present i futur de la vacunació antigripal en el context de la quarta jornada sobre vacunes que va celebrar ahir la Societat Espanyola de Pediatría Extrahospitalaria i Atención Primària (Sepeap) a València i que va reunir a més de 200 especialistes en vacunació.

Segons Garcés-Sánchez, encara que encara no és una recomanació formal l’adoptar esta vacunació universal per a la població escolar sí és una «estratègia a contemplar veient els resultats obtingut al Regne Unit i també a Finlàndia». L’especialista va recordar que la grip té una incidència especialment alta entre la població pediàtrica «de fins a tres vegades més que a altres edats» pel que la vacunació en menors de 3 a 11 anys rebaixaria directament la incidència en este col·lectiu però a més «repercutiria molt beneficiosament per a la resta d’edats, tal com s’ha comprovat perquè els xiquets són a més, els principals transmissors de la grip» que actualment està en nivells epidémicos a la Comunitat Valenciana encara que amb una difusió baixa.

Inhalada millor que punxada

L’experiència britànica s’ha pogut engegar aprofitant l’eixida al mercat fa quatre anys de la vacuna antigripal inhalada que, a més de ser menys traumàtica per als xiquets en evitar-los una burxada, «té una reacció més poderosa en la memòria immunològica i abasta quatre ceps, entre elles les dos de tipus B que són les que més afecten als xiquets», va explicar.

Amb tot, i malgrat ser una estratègia a tindre sobre la taula, cal valorar el seu cost-eficiència perquè la seua adopció siga una realitat. L’handicap de la vacuna contra la grip és que «varia anualment i la seua producció també és limitada».

Al costat de noves estratègies per a abordar la grip –actualment es recomana la vacunació als majors de 65 anys i a poblacions de risc com a col·lectiu sanitari, malalts crònics o embarassades– els prop de 200 participants en la jornada van abordar de nou la importància de transmetre entre els pares i mares la seguretat d’estos tractaments i la conveniència de seguir el calendari vacunal, sobretot, entre els més menuts.

«La percepció de la malaltia ha desaparegut en algunes i s’ha perdut la por el que suposa un problema a l’hora d’insistir en la necessitat de seguir el calendari», va assegurar la pediatra recordant que els estudis actuals sobre la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) «confirmen totalment que és segura».