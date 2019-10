Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de setembre de 2019

El riu Vaal és un llarg riu de Sud-àfrica i el més gran dels afluents del riu Orange.

Neix a les muntanyes Drakensberg, a l’est de Johannesburg i serveix de frontera entre Transvaal i la Província de l’Estat Lliure, abans d’unir-se al Orange al sud-oest de Kimberley. Té 1.120 km de longitud. El nom Vaal prové de la llengua afrikaans, i significa “pàl·lid”, fet que al·ludeix al color grisenc de les seves aigües, que es percep especialment en la temporada de crescudes, moment en el qual porta gran quantitat de sediments.

Proveeix amb aigües suficients per cobrir les necessitats de la indústria del Witwatersrand i d’una gran part de la província de l’Estat Lliure. Com a part del Pla Vaal-Hartz és una de les principals fonts d’aigua per a reg.

Font: wikipedia