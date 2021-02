Posted by

CCCB Debats, 26 de febrer de 2021 a les 18:00

3€

Conversa amb Kim Stanley Robinson i José Luís de Vicente

La ciència-ficció s’inspira sovint en l’espai per a imaginar futurs possibles. A vegades ho fa assumint la necessitat de sortir d’un planeta Terra que queda petit davant de la immensitat del cosmos. D’altres, com a la literatura de Kim Stanley Robinson, la utopia serveix per a repensar els nostres models socials i econòmics.

Kim Stanley Robinson, autor de la Trilogia marciana, conversarà amb l’investigador cultural José Luís de Vincente sobre l’espai com a motor del pensament utòpic contemporani.

Kim Stanley Robinson hi participarà per videoconferència.

Més informació I Comprar entrades