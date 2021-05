Us presentem la Revista de Museus 2021 de Núvol

Posted by

Núvol, 13 de maig de 2021

Dissabte se celebra la Nit dels Museus arreu de Catalunya, com a preludi del Dia Internacional dels Museus, que s’escau el dimarts 18 de maig. Després d’una celebració exclusivament virtual l’any passat, els museus s’han animat a programar activitats i ampliar els horaris de portes obertes. Núvol publica una revista digital interactiva sobre el DIM, on trobareu una àmplia tria d’exposicions i activitats. Us la podeu descarregar a la Llibreria Digital de l’Ara o clicant aquí.