Uns 350 immigrants entren a Ceuta en un altre assalt massiu

4 mar 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – ESTAT ESPANYOL – foto EFE – EL PUNT AVUI+ – 21 febrer 2017

POLÍTICA: Immigrants subsaharians, alguns d’ells ferits, després de creuar la tanca de Ceuta ahir a la matinada

Un grup de 356 immigrants procedents del Marroc van entrar ahir a la matinada a Ceuta, a través de la tanca que separa el país magribí de l’Estat espanyol. Aquest és el segon incident que té lloc a la frontera, després que gairebé 500 sensepapers accedissin a la ciutat autònoma divendres. Els immigrants van obrir les portes de la tanca amb unes cisalles i es van dispersar pels turons dels voltants, en una nit que va estar marcada pel vent i les fortes pluges. Deu subsaharians i dos guàrdies civils van resultar ferits en l’assalt, en què van participar unes 600 persones.

Segons fonts del govern de Ceuta, la vigilància ahir era molt més difícil, ja que les alarmes que haurien d’haver avisat de la presència d’immigrants s’activaven constantment pel vent. El director de la Policía Nacional espanyola, Germán López Iglesias, va assegurar que demanarà al Ministeri de l’Interior que s’adoptin “mesures supletòries” per millorar la seguretat a la frontera. López hi va afegir que “quan es tracta de persones, és complicat retenir una allau d’aquesta mena”. El centre d’estada temporal d’immigrants de Ceuta allotja 1.400 immigrants, gairebé el triple de la seva capacitat, i per això les autoritats van demanar ajut a l’exèrcit per atendre’ls.