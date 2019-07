Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de juliol de 2019

L’African Association of Universities (AAU) agrupa un gran nombre d’Universitats africanes (al voltant de més de cent). Hi ha països més representats i d’altres no tant

La SDRCA té experiència en fer classes a Zimbàbue, el Camerun, i el Senegal amb resultats satisfactoris per ambdues bandes. Ara la SDRCA ha aconseguit un acord amb l’AAU. Les classes es fan gràcies a Internet

La SDRCA ha ideat, dissenyat, i desenvolupat els SHORT COURSES que es fan a la mida de l’estudant. La SDRCA publca les lliçons 0 de matemàtiques, física, i química (SDRCA.es)

Són cursos de mostra perquè se’n poden fer més. Al final del període lectiu es fa un diploma d’aprofitament. El preu és +0,00€ / curs. Hi ha 3 públics destinataris de les classes:

africans del continent

africans a Europa

la resta del món

L’àmbit més pròpiament definit és Euràfrica (Europa + Àfrica)

La SDRCA reporta a l’AAU perquè sàpiga com estem evolucionant. El tracte amb l’AAU és cordial. Fa poc més d’un mes temps durant el qual la SDRCA ha gaudit d’un gran interès

Les classes es fan en anglès, castellà, català, i francès. De moment els alumnes s’interessen principalment pels cursos de física, però també estan valorats al mateix nivell els cursos de matemàtiques i química

El nostre nivell és acadèmic. Si teniu dubtes, escriviu a info@sdrca.es (Barcelona, 2006). Es lliura per curs un diploma acreditatiu. Estudiar és un aliment intel·lectual