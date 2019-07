Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de juliol de 2019

El continent África gaudeix de 1.271 universitats per a una població total de 1.234.083.032 de persones. Això vol dir que poden haver tingut o tenen 970.954 persones / universitat.

El Diccionari normatiu valencià afirma que Universitat és una institució d’ensenyança superior integrada per diferents centres on s’impartixen els estudis de les diverses branques del saber i s’atorguen els títols corresponent

He fet un càlcul estadístic a partir de dades de cada país africà que surten a wikipedia a dia d’avui. S’ha d’anar en compte a l’hora de fer-ne comentaris.

L’estadística és segons aquest diccionari el conjunt de dades i fets aplegats, classificats i computats estadísticamente o part de la matemàtica que utilitza grans conjunts de dades numèriques per a obtindre inferències basades en el càlcul de probabilitats. Seguint aquesta font, l’estadística és l’estudi de les dades quantitatives de la població, dels recursos naturals i industrials, del trànsit o de qualsevol altra manifestació de les societats humanes.

La població espanyola és d’uns 47 milions de persones. Segons Universia, Espanya disposa de 83 universitats, 11 centres de negocis, 6 centres adscrits, 1 altra institució educativa. Si sumem, trobem que hi ha en total 101 centres universitaris

Això equival a un mínim de 465.347 persones per centre universitari o a 566.265 per universitat que imparteix coneixements. Aquestes dades tan fredes les podem comparar amb l’oferta universitària a l’Àfrica (970.954 persones / universitat). Encara que aquesta dada pot resultar traïdora, els africans no són massa lluny de nosaltres perquè l’index africà només dobla el nostre

On hi ha major oferta univeritària és a Cabo Verde (61.484), seguida de Namíbia (69.112), de São Tomé e Príncipe (89.600) i de Seychelles (90.945). Després l’oferta universitària es calcula amb milions de persones: Angola, Burundi, Egipte, Tanzània, Uganda o Txad amb 5.519.937 de persones / universitat