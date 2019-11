Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de novembre de 2019

Hi ha una idea africana que n’és la unió política. El millor resultat aconseguit en els darrers anys ha estat l’aparició de la Unió Africana (2001). Com a conseqüència de la dissolució de l’Organització per la Unitat Africana (1963-2002)

La Unió Africana ha assolit recentment acords per la unió duanera africana. D’alguna manera, s’assembla a la noció d’Unió Europea (1993).

Hi ha un cas, especialment interessant, com ara la fundació de Senegàmbia (1981-1989), unió política entre Gàmbia (anglòfona) i el Senegal (francòfon). Que jo recordi és l’únic cas a l’Àfrica on s’hagi intentat una federació de països

És més, s’han consolidat segregacions en contra de les idees unionistes. Són Eritrea (1993) i el Sudan Jussà (2011). Encara que les secessions foren per causes diferents, aquestes assenyalen un camí en sentit contrari a l’africanisme teòric. Eritrea se’n va d’Etiòpia i el Sudan Jussà es desprén del Sudan blanc

La pràctica assenyala secessions encara que la Unió Africana (UA) consolida una nova visió de l’Àfrica. Hi ha una àmplia gamma d’índexs de desenvolupament entre les societats africanes.

Les més desenvolupades són mediterrànies alhora que insulars. Hi ha de tot en la resta, però és on hi ha els majors databaixos. No sé on podran arribar durant el que queda de segle. Jo he estat molt optimista en aquest afer, però la praxis demostra que cal dotar-se de molta empenta