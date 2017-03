Unicef avisa que 1,4 milions d’infants poden morir de fam

8 mar 2017 per SDRCA

AGÈNCIES – GINEBRA – EL PUNT AVUI+ – 22 febrer 2017

SALUT: Prop d’1,4 milions d’infants podrien morir aquest any per desnutrició severa aguda a causa de la fam que amenaça Nigèria, Somàlia, el Sudan del Sud i el Iemen, segons va alertar ahir el Fons de l’ONU per a la Infància (Unicef), que va fer una crida a actuar amb rapidesa per evitar-ho. “El temps s’acaba per a més d’un milió de nens”, va destacar el director executiu d’Unicef, Anthony Lake.