Una trentena de músics de 12 països diferents protagonitzaran la cinquena edició de l’Ethno Catalonia a Banyoles

JM Banyoles, 21 de juliol de 2021

BANYOLES

13/07/2021

Banyoles acollirà del 23 juliol a l’1 d’agost la residència artística i festival folk internacional present a 30 països

Set concerts amb intèrprets com Flor de Canela, Cat Klezmer Trio, Companyia Minimíssima i Laura Eparza i Carlos Esteban, conformen la programació del festival

Ethno Catalonia arribarà enguany a la seva cinquena edició havent-se consolidat com una de les propostes més singulars del panorama musical estiuenc. El festival i residència artística tindrà lloc del 23 de juliol a l’1 d’agost de 2021 i com ja és tradicional l’epicentre serà la ciutat de Banyoles. Pel què fa a la residència artística, una trentena de joves músics de l’àmbit de la música tradicional de tot el món s’aplegaran durant deu dies a la capital del Pla de l’Estany per compartir experiències i música i treballar un repertori multiètnic que després presentaran a Banyoles i Moià.

Mentre duri la residència, que per primera vegada tindrà lloc a l’Alberg de l’Estany, se celebrarà paral·lelament un festival que reunirà artistes i grups importants de l’escena folk nacional i internacional en un total de set concerts, tots ells gratuïts i oberts al públic en espais emblemàtics de la ciutat, com són la Plaça Major, el Monestir i la Torre del Rem.

UN PROGRAMA INNOVADOR PRESENT A UNA TRENTENA DE PAÏSOS

Ethno és un programa de música folk, ètnica i tradicional organitzat per Jeunesses Musicales International. Fundat al 1990 a Suècia, està adreçat a joves músics d’entre 16 i 30 anys amb l’objectiu de preservar i potenciar el patrimoni musical tradicional. Els joves músics es reuneixen en aquestes residències artístiques caracteritzades per l’aprenentatge democràtic i igualitari: no hi ha mestres ni classes magistrals sinó tallers en els quals els joves ensenyen i comparteixen entre ells la música i la cultura del seu país, amb el sol guiatge d’uns líders que coordinen el grup i preparen els arranjaments.

L’Ethno proporciona als participants una oportunitat única de reunir-se, treballar i aprendre amb joves músics de cultures de tot el món per tal de compartir la seva música. Els líders artístics els donen suport i els guien en el procés, que culmina amb la preparació d’un repertori musical multiètnic únic que presenten i interpreten en viu i en directe davant del públic.

En el cas de Banyoles, una de les novetats d’aquest any és que l’Alberg de l’Estany de la Federació Catalana de Rem es convertirà durant deu dies en un laboratori musical on els intèrprets d’arreu assajaran i prepararan la producció musical que interpretaran com a orquestra multiètnica. En la residència artística ja està confirmada la presència d’una trentena de músics de dotze països diferents, la majoria dels quals d’Europa, però també de l’Àfrica, l’Àsia i Amèrica.

El colofó del projecte seran els concerts de l’Ethno Orchestra, que realitzaran divendres 30 de juliol a Moià i dissabte 31 a Banyoles.

FESTIVAL DE CONCERTS A BANYOLES

Al voltant d’aquesta residència artística única, Ethno Catalonia ofereix tot un programa de concerts que constitueix un autèntic festival que se celebra a Banyoles, amb totes les activitats gratuïtes i obertes a tothom. A la Plaça Major hi actuaran grups i artistes com la banda de pop barcelonina Flor de Canela o l’espectacle íntim i explosiu de Cat Klezmer Trio, mentre que la Torre del Rem acollirà el recital del duet valencià de pop-folk Laura Eparza i Carlos Esteban i el Monestir la proposta de música tradicional de la Companyia Minimíssima.

La programació del festival es completa amb l’assaig obert de l’Ethno Orchestra a l’Auditori de l’Ateneu, els concerts individuals que protagonitzaran els participants de l’Ethno als Banys Vells i el concert final de l’Ethno Orchestra a la Plaça Major. Aquest darrer serà l’únic espectacle que requerirà reserva prèvia d’entrades a cultura.banyoles.cat, mentre que la resta seran amb entrada lliure amb la possibilitat de reservar taula a l’Ateneu Bar en el cas dels concerts de Flor de Canela i Cat Klezmer Trio, que tindran lloc a l’escenari Ateneu.

En el marc de la programació de l’Ethno, el Museu Arqueològic acollirà una exposició que es va inaugurar el 3 de juliol passat i que s’allargarà fins al 12 de setembre. Una mostra que a partir de la figura de Pere Sala “Peret Blanc” de Beget (1917-1993), considerat un dels últims músics tradicionals del país, ens acosta a la societat rural on els músics, amb el seu instrument a coll i anant a peu per pobles, ermites o masies, eren els animadors de festes majors, festes petites, rosers, aplecs, casaments i, fins i tot, matances del porc.