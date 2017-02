Una llar per la plena acceptació dels afectats de sida a Castelló

2 feb 2017 per SDRCA

David Laguía – Castelló | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 02.02.2017

València ajuda: Casda treballa, amb la col·laboració d’Obra Social la Caixa, per la integració d’infectats del VIH en La Llar

En plena vorágine de propagació del VIH a Espanya, en 1997, va nàixer l’Associació Ciutadana contra el Sida de Castelló (Casda). Des d’aleshores, esta entitat s’ha convertit en un referent per a la defensa dels drets i la dignitat de les persones afectades per este virus que, a dia de hui, encara romanen estigmatitzades en el nostre país.

Un dels principals projectes de Casda és «La Llar», una vivenda tutelada d’acolliment, atenció i inserció social per a persones amb VIH, per al qual compten amb la col·laboració de l’Obra Social la Caixa, la Conselleria de Sanitat, el Ministeri de Sanitat i la Diputació de Castelló.

Casda gestiona esta vivenda des de 2005. Amb tres habitacions dobles compartides, sis beneficiaris conviuen sota el mateix sostre. Les condicions per a viure en La Llar: tindre sida, però alhora no disposar de recursos econòmics i estar lliures de substàncies tòxiques, és a dir, drogues i alcohol. L’objectiu: reintegrar-los en la societat.

«La finalitat és donar acolliment a gent sense vivenda pròpia i amb estat de salut deteriorat. Ensenyem als quals vivien allí a portar una vigilància de la salut adequada i els fem veure els beneficis de la medicació», explica Manuel de Gregorio, vicepresident de l’associació. Però no solament de la salut es preocupen en Casda. «Oferim també coneixements per a autogestionar la seua pròpia vivenda tals com la higiene, l’alimentació o algunes xicotetes dosis de bricolatge», afig De Gregorio.

Després d’açò, la qual cosa li queda a l’usuari de La Llar ho conformen l’àmbit laboral i les relacions socials. En eixe sentit, Casda els oferix un itinerari de formació laboral especialitzat i tracten que recuperen els seus vincles familiars o els creen noves relacions socials: «Volem que quan abandonen la vivenda puguen inserir-se en el món laboral i siguen autònoms». Després de la labor de Casda, el següent pas ho ha de donar una societat que «encara que ha millorat, encara discrimina els afectats de sida», conclou De Gregorio.