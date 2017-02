Una labor de conscienciació per a millorar la salut materna a Àfrica

27 feb 2017 per SDRCA

David Laguía – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 27.02.2017

La Fundació Recover treballa al Camerun per a reduir la mortalitat de mares i fills en el part

Al Camerun, 690 mares moren en el part per cada 100.000 xiquets que naixen. És el nove país del món amb major taxa de mortalitat materna. A més, 29 de cada 1.000 xiquets moren en el moment de donar a llum, una xifra que puja fins el 45 si s’expliquen les jornades posteriors al dia en què arriben al món. Són dades de l’Organització Mundial de la Salut de 2010, que reflectixen una situació que pràcticament es pot extrapolar a tot el continent africà. Per a tractar de canviar tal drama treballa precisament en este país la Fundació Recover, que posa el focus en la conscienciació de la població perquè tinga una bona salut maternal més enllà de les pròpies ferramentes dels metges.

«El principal problema de les dones embarassades al Camerun és que directament no van a cap revisió mèdica. No tenen consciència de fer-ho», explica Carmen Galindo, una infermera d’Oriola que recentment ha completat sis mesos com a voluntària de Recover en l’hospital camerunés de Djunang, en una zona rural.

En moltes ocasions l’escassa afluència als doctors especialistes en reproducció es deu a la falta d’infraestructura de transports o a la manca de mig, però en unes altres també es produïx per aspectes culturals. «El problema no és només portar hospitals o metges. És un poc més ben cultural. A voltes se’ls porta material adequat per a fer consultes però seguixen sense anar. Cal fer-los veure que han d’anar a una consulta mèdica per a controlar com estan portant l’embaràs», insistix Galindo. Per a mostra solament una dada: el 40 % dels parts es tenen a casa. I això, en un país en el qual la fertilitat mitjana és de cinc fills per dona, provoca que molts d’ells no tinguen un final feliç. «La realitat de la dona al Camerun no té res a veure amb el que tenim ací», recorda la directora de Fundació Recover, Chus de la Fuente. «Les condicions sanitàries, en general, són deficients. Solament el 25 % dels parts tenen equip sanitari, amb el que mortalitat és molt alta. I quan es queden embarassades molt poques realitzen un seguiment mèdic», afig. «Tot això influïx moltíssim en la salut de la mare i del fill», conclou. A tot açò cal afegir altres complicacions pròpies de la zona com són la malària o el VIH, molt estesos, i l’anèmia fèrrica per falta d’ingesta de ferro, segons explica De la Fuente.

La Fundació Recover té com a objectiu «facilitar l’accés a una salut de qualitat a les dones embarassades». I el focus d’atenció ho posa sobretot en zones rurals a les quals és més complicat aconseguir. Per açò realitzen a l’any tres campanyes tant mèdiques com de conscienciació perquè estes dones almenys tinguen una consulta durant l’embaràs i siguen conscients que és necessari acudir a un centre sanitari en el moment de donar a llum.