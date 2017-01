Una idea de Barcelona salva collites a Angola

2 gen 2017 per SDRCA

D. MARCHENA – Barcelona – LA VANGUARDIA – 02/01/2017

SOLIDARITAT: María Eloisa Legarda, una colombiana de 51 anys, subsisteix gràcies a la venda d’objectes decoratius per a la llar que fa al seu minúscul taller de la convulsa comuna de Santo Domingo Savio, que si fos al Brasil, i no a Medellín, seria considerat un barri de faveles. Esperanza Cruz és una agricultora guatemalenca que ha descobert els micropréstecs. Virginia Rosalinda és una camperola d’ Esmeraldas ( Equador) que ha deixat de sentir-se invisible. Eugénie Kabeya, de la República del Congo, va començar a treballar fa 15 anys amb una màquina de cosir, i avui té un taller que dóna feina a diverses dones i ha aconseguit escolaritzar els seus fills. Maximilien Kungana, de 25 anys i també del Congo, somia a crear una empresa de reciclatge orgànic. Manuel Ferramenta, d’Angola, ha descobert la importància d’un bidó de plàstic i una espelma.

Què relaciona aquesta llista interminable de dones i homes de l’ Àfrica, Llatinoamèrica i l’Àsia? Tenen en comú que al seu mapamundi de la solidaritat podrien marcar en vermell una capital, Barcelona, i escriure un nom, Codespa ( codespa.org), de la qual han rebut ajut, assessorament o formació. Aquesta oenagé, siamesa d’una que porta el mateix nom i que es va crear a Madrid el 1985, es defineix com “un observatori empresarial contra la pobresa”. L’objectiu que persegueix no és només ajudar sectors desfavorits –mares sense recursos, pagesos analfabets, agricultors sense accés a aigua potable o exnens soldats, entre d’altres– sinó, sobretot, animar-los a sentir-se “protagonistes del seu desenvolupament”.

Poques iniciatives defineixen millor l’anhel del projecte que la fundació ha posat en marxa a Angola per ajudar 1.200 famílies pobres de les províncies d’ Huambo i Bié. “Doneu-me un punt de suport i mouré el món”, deia Arquimedes. Angola ha viscut una de les guerres civils més llargues de l’ Àfrica. Recuperar-se de la barbàrie que va dessagnar el país entre el 1975 i el 2002 serà una tasca difícil. Un dels principals problemes dels agricultors locals és la falta d’eines per emmagatzemar les llavors i poder garantir la viabilitat de noves collites. Aquesta oenagé, que viu d’aportacions d’empreses, de donacions i de subvencions públiques (que no arriben al 20% en el cas de Catalunya) ha aconseguit invertir la situació. I ho ha fet amb un simple bidó.

Tot i que no li serveix de res a la majoria­ de la població, Angola és el principal productor­ de petroli de l’ À­frica. Però per als més humils, els barrils blaus abandonats en cunetes i abocadors són l’únic vestigi del tràfic de cru. Els recipients han passat de ser el problema a ser la solució. Una vegada netejats i sanejats, serveixen per emmagatzemar llavors i afrontar amb més garanties la inseguretat alimentària. Sementes do Planoalto, una firma local, podrà vendre les llavors sense que s’espatllin perquè s’envasen al buit amb un enginyós sistema. “Quan les llavors omplen gairebé tot el bidó, els agricultors hi introdueixen una es­pelma­ encesa i tanquen la tapa: la flama consumeix l’oxigen abans d’apagar-se, fet que assegura una conservació hermètica­”, expliquen Teresa Carbó i Beatriz­ Puig, de la Fundació Codespa Catalunya, que encomanen optimisme. Algunes de les altres ini­ciatives que expliquen són: petits préstecs­ perquè les més desfavorides entre les desfavorides­, com les camperoles llatinoamericanes­, puguin alçar la veu i fer-se visibles­, projectes de turisme rural al Perú­, Bolívia i Equador, ajuda i formació professional a les mares solteres del Marroc perquè trobin feina i vencin els estigmes socials, latrines al Vietnam per evitar la contaminació de l’aigua…