Una força intrínseca

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de maig 2017

Aviso que el que escric em resulta molt difícil perquè hi ha diferents sensibilitats, però no vull ferir ningú. Si us plau, llegiu en positiu

Les dones són uns éssers galàctics. Així com dibuixar la figura d’un home es pot fer amb molta facilitat, definir la dona em fa respecte

Jo tinc quatre dones: la meva àvia, la meva mare, la meva dona i la meva filla. Totes han determinat la meva vida. He de dir que en el millor sentit de la paraula em fan anar de corcoll perquè les estimo, però molt

Una dona s’ha d’enfrontar a tota una sèrie d’ignominiosos obstacles als quals els homes no en tenen necessitat

Categoritzar els homes és realment fàcil, però categoritzar les dones no és fàcil perquè tot i que hi ha coses en comú amb els homes, jo diria que cada dona és un món particular

A part de compartir indiscutiblement intel·ligència, la dona té unes característiques molt concretes

És molt fàcil per un home causar emocions de tota mena a una dona. Les dones són les persones més excelses de la Humanitat. Sigui aquí o a Johannesburg

Hi ha dones que per múltiples raons no han experimentat la maternitat, perquè hi intervenen moltes causes. No volem ofendre aquestes dones perquè ens omplen de respecte

Entrem doncs en una categoria de dona especial, que es diu mare

Per posar un exemple pràctic recordo les gallines i els seus pollets que entren tots envolten i abracen la mare, desplaçant-se cap on diu la gallina

La mare ens està dient que preservarà la prole a qualsevol preu. Tants com siguin els pollets, les gallines estan al cas que cap no es perdi. La gallina camina amb el cap dret, orgullosa, sovint amb un moviment oscil·latori

La gallina no fa distinció entre els seus fills

Les mares es comporten arreu del món igual, no hi ha distinció entre Europa i l’Àfrica. Sempre es cuiden de la prole. És per això que la dona africana s’enlaira i se la posa de relleu. Una mare és l’única garantia d’una família