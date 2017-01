“Una família interracial espantava la gent”

20 gen 2017

Des que Loving va debutar al Festival de Canes el maig, la carrera d’aquesta actriu nascuda a Etiòpia, criada a Irlanda i que actualment viu a Anglaterra, va passar a un altre nivell. Les desenes de premis que ha rebut pel seu paper, incloent-hi una nominació al Globus d’ Or, l’han col·locada en la curta llista de les favorites per ser candidata a l’Oscar. Per Ruth Negga, l’oportunitat d’interpretar Mildred Loving en la pel·lícula que ha dirigit Jeff Nichols és la coronació d’una sòlida carrera en cinema, teatre i televisió, així com d’honorar la seva pròpia història, perquè ella mateixa és la filla d’un matrimoni interracial.

Perquè Lovingno narra una història qualsevol. Parla, a través d’una història d’amor, de les ferides racials que continuen recorrent avui la societat dels Estats Units. Explica la història de Richard Loving, un treballador de la construcció blanc que als anys cinquanta s’enamora d’una dona negra… a Virgínia, on els matrimonis interracials estan prohibits. Aniran a la presó per aquest motiu i el seu cas acabarà al Tribunal Suprem, que el 1967 (!) va abolir per unanimitat la prohibició.

Com a etíop criada a Irlanda, li va costar connectar amb aquesta dona afroamericana?

No, perquè vivint a Irlanda sempre estàs atent al que passa als Estats Units. Especialment en el pla cultural, perquè vaig créixer mirant moltes sèries i pel·lícules nord-americanes, i per això comprenc molt bé el que és viure en aquell país. Però a més he de dir que el documental de Nancy Buirski sobre els Loving, fet per a HBO, va ser una gran ajuda per interpretar la Mildred, perquè el material que vaig treure’n sobre ella és extraordinari. És un retrat d’aquesta parella i per mi va ser la meva Bíblia, igual que per a Joel Edgerton (que encarna Richard Loving) i per a Jeff Nichols. Aquell documental em va ajudar a crear la Mildred físicament i vocalment. El seu esperit és molt potent en aquell film, i això també em va ajudar molt. S’hi pot veure l’amor que es tenen, que veritablement s’adoren. Això va ser el que vam mirar de plasmar a la nostra pel·lícula. En Joel i jo tenim una manera molt semblant de treballar, no ens limitem a esperar que ens parlin les muses, fem una preparació prèvia molt intensa. Quan vaig arribar al plató m’havia passat dos anys amb la Mildred, aprenent sobre aquesta parella, i en Joel havia el mateix. En Jeff, el director, treballa sempre amb la mateixa gent i això es nota al seu plató. Tots teníem el mateix objectiu: honorar aquesta parella.

Què és el que distingeix en Richard i la Mildred com a matrimoni, més enllà que sigui un amor interracial?

La seva gran capacitat d’estimar. Jo crec que aquesta és la raó per la qual l’audiència respon tan bé amb aquesta història. El que em sorprèn d’en Richard i la Mildred és que és gent senzilla i la seva relació també ho és: ells s’estimen, s’agraden i es respecten. Es veuen com iguals. No hauria de ser una raresa, però ho és, i l’audiència aprecia aquesta senzillesa. Jo crec que tots tenim aquesta capacitat d’estimar. Simplement hem d’estar atents i intentar de conrear-la.

La Mildred sembla una dona molt callada, però és ella la que aixeca la veu…

És cert. La gent es pensa que la Mildred és una dona submisa, però no ho és. Ella tenia una sorprenent autoestima i es resistia a ser discriminada. És extraordinari pensar que va carregar contra el sistema legal nord-americà, provenint d’una comunitat rural al cor de Virgínia. Jo crec que ella estava convençuda que ningú no li podia imposar amb qui s’havia de casar o dir-li on havia de pujar la seva família. La seva tenacitat exposa la ridiculesa d’aquelles lleis, i això és el que també fa el nostre film. Quan ho veus, t’empipes pel que ells han de viure. La gent estava tan espantada davant una família interracial que van haver de prohibir-la. Quina era la gran amenaça? I el millor de Lovingés que l’audiència s’està fent aquestes preguntes, fins i tot els que van viure allà durant aquella època. Al final de les funcions, en les sessions de preguntes i respostes, moltes vegades ens comenten que no poden creure que van viure durant aquell període dels Estats Units i no van dir mai res, perquè simplement acceptaven com anaven les coses. El més meravellós de la Mildred és que ella no ho va acceptar mai. Li estic molt agraïda per això, i crec que hi ha molta gent que també ho està. Per sort, en Jeff ha explicat la història perquè tots hi puguem reflexionar.

Va poder parlar amb algun dels involucrats en la història?

Només amb Peggy Loving, l’única filla viva dels Loving. Els altres són morts. La seva presència al plató va ser un autèntic regal. Ens va ajudar a sentir-nos confiats que estàvem fent les coses ben fetes, perquè a més va ser com si ens estigués donant la seva benedicció. Durant tot el rodatge va venir a visitar-nos amb la seva família. A través de la relació que vam desenvolupar tots amb ella, vam notar que a ella li agradava el que fèiem. En Jeff sempre li deia que ella seria part de com explicàvem la història dels seus pares, i va ser així. Al documental ella hi apareix molt sovint de petita, i després d’estudiar aquella pel·lícula durant dos anys vaig sentir una immediata connexió amb ella.

A Irlanda no havia de lluitar amb el racisme?

No. A Irlanda quan jo era petita no hi havia gaire gent negra, i per això jo despertava certa fascinació, perquè era diferent i d’un altre país. Jo vaig néixer a Etiòpia, de pare etíop i mare irlandesa. I després vam marxar a Irlanda quan tenia 3 o 4 anys. Però fora de l’element exòtic, no m’han fet sentir mai incòmoda pel color de la pell. A més tinc una família molt nombrosa que sempre m’ha protegit molt. M’identifico com a irlandesa perquè és el lloc on em sento a casa, i és el que ha contribuït més a convertir-me en la persona que soc avui.