Una escapada a l’Àfrica

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de juliol de 2017

Quan parlem d’Àfrica, parlem de 1.000 o més milions de persones, cadascuna d’elles amb la seva circumstància. Per tant, hi ha gent de tots els gustos

Sovint s’esmenta l’Àfrica com un continent jove. Ser un continent molt jove vol dir moltes coses. En primer lloc, és jove perquè hi ha una gran mortalitat. En segon lloc perquè té una taxa de natalitat molt elevada: 6 fills per dona (a tot el món 2,5 fills per dona)

Finalment, ser jove no és garantia de res. Aquests joves, quin nivell de formació tenen ? Com veieu, la cosa es complica

Els ingressos provenen sobretot del sector primari, i a major distància del sector terciari. La indústria comença ara a treure el cap com a agroindústria. Tot està molt a les beceroles.

Les empreses estrangeres són en general exoafricanes. Costa tirar endavant una indústria. Les raons bàsiques són la manca de finançament i la manca de mà d’obra qualificada així com d’una experiència pobra perquè empresa auctòctona està molt poc desenvolupada

La millor manera per fer-la funcionar és que estigui duta per un bon equip directiu així com per una formació contínua de tots els empleats

S’ha de definir una missió clara que sigui el vector de tos els empleats. S’ha de dibuixar una bona organització matricial. Organització i formació ha d’anar de la mà

Una indústria a l’Àfrica s’ha de fondre amb el medi natural i ha de ser compatible amb el medi ambient. S’ha d’estar bé amb les altres companyies així com amb la funció pública d’ajuntaments i governs