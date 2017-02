Una concejal musulmana denuncia ataques racistas

4 feb 2017 per SDRCA

FEDE CEDÓ – Badalona – LA VANGUARDIA – 31/01/2017

No es la primera vez que Fátima Taleb Moussaoui, concejal musulmana de Badalona, denuncia haber sufrido “ataques de racismo e islamofobia”. En un comunicado detalla que le escupieron e insultaron en la calle. Taleb atribuye estos ataques a la “política del señor Albiol, del PP, que durante todo su mandato sembró el odio y dividió a la ciudadanía” vinculando los problemas de la ciudad a la llegada de extranjeros. El lunes, mientras Taleb se dirigía a la sede del distrito de Llefià-La Salut, un individuo “de forma brusca me insultó y me escupió”. El jueves, una joven “me insultó gravemente” jaleada por sus familiares y por varias personas que en aquel momento pasaban por el lugar. La edil atribuye a su condición de musulmana los ataques y dice que esta situación la padecen a diario muchas personas en silencio. Es la cuarta denuncia que presenta desde que accedió al cargo.

La alcaldesa Dolors Sabater coincide con Taleb en apuntar como responsable de las actitudes xenófobas a Xavier Garcia Albiol, por haber “legitimado el discurso del insulto y la discriminación”. Por su parte, el exalcalde del PP dijo a través de las redes sociales: “Que una concejal musulmana me acuse porque se meten con ella por la calle es una buena excusa para tapar su incompetencia”.