Un tribunal reconeix la gran invalidesa a un malalt de fibromialgia

1 mar 2017 per SDRCA

Efe | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 01.03.2017

Sentència: Els jutges dicten per primera vegada a Espanya una incapacitat permanent a un home amb esta malaltia rara

El jutjat social número 4 de Castelló reconeix, per primera vegada a Espanya, una incapacitat permanent en grau de gran invalidesa a un malalt que patix fibromiàlgia amb sensibilitat química múltiple i electrosensibilidad.

Fonts del Bufete Domingo Monforte Abogados Asociados, que han portat este cas, van destacar ahir que la sentència obri una porta als malalts de sensibilitat química múltiple, considerada una malaltia rara, ja que els reconeix el dret a percebre, a més d’una prestació del 100 % de la seua base reguladora, un complement per a pagar a una persona que els assistisca. En opinió dels lletrats, la sentència suposa un recolzament als pacients, que es veuen obligats a viure aïllats pels greus efectes que l’exposició a productes químics ambientals i electromagnètics els provoca.

La resolució judicial reconeix que Rubén F.B., de 47 anys, patix les malalties síndrome de fatiga crònica, fibromiàlgia, Sensibilidad Química Múltiple, trastorn depressiu amb desenvolupament fòbic, hipersensibilitat electromagnètica, còlon irritable amb múltiples intoleràncies.

L’home va arribar a no poder eixir de casa si no és amb una mascarilla d’alt poder de filtrat, o viure tancat en una habitació amb purificació de l’aire. En l’actualitat, viu en la muntanya perquè la seua intolerància a l’exposició de productes químics ambientals i electromagnètics li impedix la vida en una comunitat de veïns.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social li va concedir en 2015 una incapacitat permanent en grau total per a la seua professió habitual, per la qual Rubén percebia una pensió del 55 % de la seua base reguladora. Va recórrer a els tribunals perquè se li reconeguera una gran invalidesa, ja que necessita l’assistència d’una tercera persona i de la seua dona per a realitzar una vida «normal», i poder endreçar-se.

A més, està incapacitat per a qualsevol professió o ofici ja que «és impensable trobar una professió en la qual hi haja nul·la exposició a les innombrables intoleràncies que el demandant patix», apunta la sentència.

El Tribunal ha concedit a Rubén la incapacitat permanent en grau de gran invalidesa amb dret a percebre la prestació del 100% de la seua base reguladora i un complement econòmic destinat a remunerar a un assistent.