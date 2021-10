Un tercio de los emprendedores norteamericanos son hijos de la inmigración

Posted by

22 de octubre de 2021

Elzbieta M. Goździak publica “Migración Internacional. Una inmersión rápida” (Tibidabo)

r 258 millones de personas (el 3,5 por ciento de la población mundial) son inmigrantes fuera de su país

r La autora constata una “Europa fortaleza” que invoca unos valores para resistirse a aceptar al foráneo

La emigración más allá de las fronteras de los estados ha llevado a que 258 millones de personas vivan actualmente fuera de sus países de origen. Son los llamados inmigrantes en sus múltiples formas: por razones laborales, refugiados políticos, hambruna, catástrofes naturales o trata y tráfico de persones. Aparte hay la emigración interna, muy numerosa en países como China con desplazamiento del campo a la ciudad.

Elzbieta M. Goździak, profesora de investigación polaca en Georgetown (2002-2018) que ocupó un alto cargo en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Gobierno de los Estados Unidos, retrata en Migración Internacional. Una inmersión rápida (Tibidabo Ediciones) la contradicción que supone el que la emigración sea un derecho fundamental y la escasa receptividad de los estados y de la sociedad a la aceptación de la diferencia. Ese 3,5 por ciento de la población mundial que vive fuera de sus fronteras genera consecuencias demográficas, económicas, sociales y políticas.

Frente a esa resistencia, revestida a menudo de tintes populistas y racistas, Goździak aporta cifras sobre la contribución positiva de la inmigración a sus países de acogida. Estados Unidos, primera economía mundial, le sirve de termómetro: el 30 por ciento de los nuevos emprendedores son inmigrantes, que además son más propensos a iniciar nuevos negocios. Por otra parte, el 44 por ciento de la lista Fortune de las 500 mayores empresas ha sido fundada por inmigrantes o por sus hijos.

No es ajeno a esta realidad el que tres países punteros -Estados Unidos, Canadá y Australia- han sido conformados por el aluvión de inmigrantes llegados en sucesivas oleadas, aunque la autora reconoce que ha tenido efectos negativos para la población indígena.

En contraste con estos tres países, la autora contrapone a Europa convertida en una “fortaleza” con legislaciones restrictivas desde los años 70 y que invoca el término “valores europeos” para controlar la llegada de población ajena a su cultura. No obstante, en los últimos lustros, con la ampliación de la Unión Europea, se ha producido una explosión de movilidad intraeuropea entre ciudadanos del Este y el resto del continente.

Como factores que alientan el debate inmigratorio, Goździak reconoce el papel de la crisis económica y laboral y el terrorismo de raíz islámica.

Aval académico

Diversos académicos y expertos de países tradicionalmente receptores de inmigración avalan la obra. Para Dianna Shandy, profesora de de Antropología y Rectora Asociada del Macalester College, la autora “recorre el tiempo y el espacio, cruzando hábilmente las fronteras disciplinarias, para centrarse en la pregunta de por qué la comprensión de los movimientos de población, ya sea a escala global o dentro de un país en particular, es importante para entender el mundo en el que vivimos”.

“El trabajo de campo de Goździak muestra tanto lo positivo como lo negativo: lo que todavía queda por resolver cuando aún millones de personas deambulan por el planeta en busca de una vida mejor, o al menos segura y protegida. Hay preguntas clave sobre la migración, como ¿por qué nos desafía la llegada de migrantes? ¿No deberían los migrantes quedarse en su propio país? ¿Hay terroristas entre los migrantes? ¿Los migrantes se hacen con nuestros trabajos? ¿Y por qué no pueden integrarse?” escribe, por su parte, Benjamin Nickl de la Universidad de Sydney.

Desde Canadá, Nergis Canefe, de la Universidad de York, en Toronto, considera que “recoge los debates clave que dieron forma a la investigación contemporánea sobre la migración internacional, incluida la contribución multifacética de los inmigrantes; los efectos nocivos de los primeros colonos europeos en los pueblos indígenas; los diferentes tipos de migración y una miríada de identidades de migrantes en Australia, Canadá y los Estados Unidos; así como la relación entre movilidad, migración, integración, formación de diásporas y transnacionalismo en el contexto europeo, y securitización de la migración internacional”.

La autora

Elżbieta M. Goździak es profesora invitada en la Universidad Adam Mickiewicz en Poznań, Polonia, y profesora de investigación en la Universidad OsloMet en Noruega. De 2002 a 2018, fue Profesora de Investigación en el Institute for the Study of International Migration (ISIM) de la Universidad de Georgetown. También fue editora de la revista especializada International Migration y ocupó un alto cargo en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Gobierno Federal de los Estados Unidos.

