Un projecte de «amor» valencià directe al cor de Burkina Faso

6 mar 2017 per SDRCA

David Laguía – València – foto Levante-emv | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 06.03.2017

Un equip de l’ONG Amor en Acció es desplaça fins a Ouagadougou per a atendre a 2.500 pacients

El doctor Paco Agulleiro atén a un xiquet a Burkina Faso

En ocasions, dos punts del món separats per milers de quilòmetres acaben units per estrets llaços per la pura casualitat. És el que li va ocórrer a l’ONG valenciana Amor en Acció amb Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, en l’Àfrica subsahariana. Esta entitat solidària porta tres anys treballant allí amb «un projecte a nivell sanitari, educatiu i agrícola», segons explica la seua presidenta, Ángeles Almela. En l’última expedició, que ha tornat recentment a València, un equip de catorze professionals sanitaris va atendre durant quinze dies a més de 2.500 pacients procedents d’àmbits degradats, rurals i fins i tot en la presó.

«La destinació ens va portar a Burkina Faso», revela Almela, qui diu que després de tractar de col·laborar en altres països, en el primer en el qual van trobar facilitats va ser en este enclavament d’Àfrica. I es troben molt orgullosos d’açò. «Estem contents perquè veiem que ho fem servix per a millorar», assegura. «Àfrica t’enganxa i et canvia la vida», es reafirma Almela.

Però el repte no és fàcil. Després de tretze visites d’expedicions de l’ONG al lloc, Almela insistix que «no hi ha infraestructura cap, hi ha molts problemes d’aigua i clavegueram. Per a agafar aigua, el pou a voltes es troba a quilòmetres de distància i són les dones les que van diàriament a arreplegar-la a peu». «Allí la gent necessita molta ajuda», afig.

El material que arreplega Amor en Acció ho aconseguix a través de donacions que aconseguix portar l’ONG fins a Burkina Faso. Però, a més, allí mateix compren els tractaments per a la malària, malaltia molt estesa en el país, que després proporcionen als propis habitants del lloc. «Amb 2,80 euros pots salvar una vida comprant el tractament».

A més, també els aconseguixen un altre tipus d’ajudes mèdiques que, a priori, a Europa pareixen senzilles, però a Burkina Faso no ho són tant: «Una vegada ens trobem a un xic al que li va donar un atac d’epilèpsia i se li va quedar la mà en aigua bullint durant diversos minuts. De no ser per nosaltres, li haurien tallat la mà», relata Almela.

Dificultats auditives

En l’últim viatge d’Amor en Acció a Burkina Faso es va sumar a l’expedició el doctor Paco Agulleiro, que va portar una càrrega d’audiòfons digitals així com complements i materials procedents de la seua empresa, Audiotechno, per a oferir consultes mèdiques gratuïtes. «El 99 % de la població de Burkina Faso està sumida en una greu falta de poder adquisitiu que els impedix aconseguir un audiòfon, la qual cosa es traduïx en una otitis recurrent. En qualsevol país d’Occident açò es resol fàcil amb una medicació, però en Burkina té totes les paperetes d’adquirir una sordera per a la resta de la seua vida i fins i tot quedar-se mut», explica Agulleiro, que recorda com un xiquet de 10 anys li va dir que no volia anar al col·legi perquè es burlaven d’ell i no s’assabentava. Li va adaptar els audiòfons i aquest li va prometre que tornaria a l’escola.