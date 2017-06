Un món de sentiments

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de juny de 2017

Hi ha tota una sèrie de coses dels africans que els europeus no entenem del tot per arrogància

Una d’aquests trets és l’amor cap els seus animals. Un africà conserva en el seu cor el animals de la seva terra

Els africans gaudeixen quan ensenyen els seus animals perquè formen part de la seva vida

Tanmateix hi ha desviacions que clamen al Cel. Són africans que entren com a guies en màfies que trafiquen amb animals o trossos d’aquests com ara les famoses banyes de rinoceront o ullals d’elefants. Ho fan per diners, naturalment…!

Hi ha brigades d’africans que gestionen la vida salvatge dels parcs nacionals. Aquesta feina no és fàcil de dur a terme perquè de vegades es produeix una sobrecapacitat del parc o senzillamentperquè els animals es fiquen en zones de conreu

Els safaris fotogràfics donen feina als africans, potser la feina en zones salvatges més ben considerades

Tota aquesta història dels animals, que es dóna arreu, obre un nou capítol de les visites a pobles plens de persones que formen part del passat

Fa uns cents anys que a Barcelona s’exposaven al públic famílies africanes com si fossin animals. Aquest comerç s’ha acabat, ara el personal s’ha de desplaçar a l’Àfrica per veure’ls

Els governs africans treballen des de fa anys per integrar-los a la societat nacional. Quan s’aconsegueix la plena ciutadania d’aquests pobles, s’organitza una festa commemorativa

Les dances de les nacions africanes són patrimoni africà. Els joves segueixen amb entusiasme les tradicions d’una forma semblant als qui ballen sardanes

Són dances originals, plenes de significat, però no exòtiques, on es representen episodis de la vida tradicional