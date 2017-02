Un luchador por la solidaridad

28 feb 2017 per SDRCA

ADOLFO S. RUIZ – Sevilla – foto Facebook – LA VANGUARDIA – 28/02/2017

Hizo de su lucha contra la leucemia una catarata de mensajes de esperanza y solidaridad. Pablo Ráez, un joven atleta marbellí de tan sólo veinte años, ha fallecido después de casi dos años de hacer frente a la enfermedad, y lo ha hecho tras conseguir que el número de donantes de médula creciera en un 1.300% en la provincia de Málaga y se pulverizaran los números en toda España. Marbella le ha distinguido con la medalla de honor.

Ráez conquistó el corazón de decenas de miles de personas en agosto del año pasado cuando publicó una carta bajo el título Siempre fuerte, siempre en diversas redes sociales. En ella narraba cómo se le diagnosticó la leucemia en marzo del 2015, y contaba que se había sometido a varias sesiones de quimioterapia y a un trasplante de médula cuyo donante fue su propio padre, bombero del Ayuntamiento de Marbella que ha pasado una parte de sus últimos meses ayudando a refugiados sirios en Lesbos.

Desde ese momento, Ráez enganchó en su lucha a miles de personas que han seguido los comentarios que iba realizando, porque, más allá de lamentarse o de encerrarse en sí mismo, el joven malagueño decidió abanderar una campaña para aumentar el número de donantes de médula ósea y plaquetas con el objetivo de alcanzar un millón de donantes. “España es un país con más de 44 millones de habitantes y únicamente 250.000 son donantes”, señalaba.

Los últimos datos ofrecidos por el Centro de Transfusión de Málaga son concluyentes. Entre abril y julio del año pasado hubo 601 donantes, una media mensual de 150. De agosto, cuando Ráez hizo pública su carta, a noviembre se alcanzaron los 9.137, lo que supuso una media mensual de 2.284. La media de todo el año se situó en los 500 donantes en la provincia andaluza. El Plan Nacional de Médula cerró con 281.969 donantes, de los que más de 74.000 eran nuevos.

A medida que pasaban los meses, Ráez, cuya salud iba empeorando, lanzaba continuos mensajes optimistas. “Yo no pido que donen para mí. Yo lo que quiero es aportar mi granito de arena a este mundo y hacerle ver a la gente que donas por un mundo mejor”, escribía. El joven fue sometido a un segundo trasplante de una donante norteamericana el pasado 18 de noviembre, del que recibió el alta el 19 de diciembre, pero ya en el mes de enero él mismo se encargó de transmitir que las cosas no estaban yendo del todo bien. “Admito que es un momento duro, dan ganas de dejar de luchar, de tirar la toalla, de dejar de sufrir, de descansar de una vez…, pero no me rindo, sigo y seguiré luchando, día tras día hasta que llegue el momento, sea mañana o dentro de 70 años”, escribió.

La noticia de su fallecimiento el sábado fue un calambre eléctrico que afectó a personas de toda condición. Políticos como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Susana Díaz o el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, escribieron mensajes de condolencia. También lo hicieron artistas como Dani Rovira, Alejandro Sanz, Pablo Alborán o Manuel Carrasco. También clubs deportivos de Marbella, el Club Deportivo Málaga o el Unicaja de baloncesto y miles de personas anónimas.

“Tenemos que ser más felices y ver realmente lo que estamos haciendo por y para el mundo, tenemos que empezar a darnos cuenta de la importancia que tienen realmente las cosas y valorar las verdaderamente importantes”, señalaba Ráez en su último mensaje.

El alcalde de Marbella, José Bernal, señaló “la terrible pérdida de una persona que ha sido ejemplo de lucha y superación para todos”. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.