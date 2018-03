Un lloc al món

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de març de 2018

Egipte és una de les 5 potències africanes. La seva situació geogràfica és clau per enllaçar amb Orient gràcies a la península del Sinaí.

Aquesta península és un lloc desèrtic que empara tota mena de bandolers i trinxaraires. El control d’aquesta zona és vital per al govern nacional per la qual cosa hi té destinades unitats militars que són sovint objecte d’atemptats

Paradoxalment, una de les principals riqueses d’Egipte és el canal de Suez però sega la continuïtat del Sinaí amb el continent africà.

La superfície d’Egipte és gairebé el doble que la d’Espanya alhora que la seva població. L’índex de desenvolupament humà d’Egipte és mitjà (0,691), el 78% de l’espanyol (molt alt)

Per molt que determinades persones acusin l’actual rais Abdelfatah Al-Sissi, aquest exmilitar està conduint el poble egipci cap el progrés socioeconòmic. Va avisar quan fou declarat president que a Egipte li faltaven una vintena d’anys per estar en condicions de vida democràtica

No crec que sigui adequat dir que Egipte sigui una dictadura, és això sí un estat dirigit que no en té una vocació eterna i que no condueix una dictadura pura i simple malgrat que tots els candidats hagin estat detinguts o a punt d’entrar a presó

El Caire és la capital, una urbs immensa que cuida les piràmides. Hi ha la intenció de construir una gran ciutat administrativa molt a prop de l’actual capital política. El gran centre d’atenció d’Egipte són les piràmides i la resta de construccions faraòniques entre d’altres coses perquè afavoreixen el turisme, això són ingressos

El Caire és a més un centre per a la diplomàcia, sobretot tot allò vinculat a Orient. Aquesta circumstància és deguda a l’acció del rais assassinat Anwar Sadat (1981) perquè va conduir el seu poble a la pau i a la completa sobirania del país