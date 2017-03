Un ‘King Kong’ digital i clàssic

10 mar 2017 per SDRCA

BERNAT SALVÀ – BARCELONA – foto WARNER BROS – EL PUNT AVUI+ – 10 març 2017

CULTURA: El mític simi gegant torna amb ‘Kong: la isla de la Calavera’, ambientada el 1973

Les escenes de Kong lluitant contra helicòpters Huey homenatgen ‘Apocalypse now’. Els films de la Guerra de Vietnam són un dels referents de la nova pel·lícula sobre el simi

Agafar un grapat de personatges que han sobreviscut a la Guerra de Vietnam i llençar-los a l’illa Calavera, on l’espècie humana forma part de la cadena alimentària. Aquesta és una de les idees que han guiat Jordan Vogt-Roberts per dirigir Kong: la isla Calavera, que arriba avui als cinemes. Director d’un sol film que va causar sensació a Sundance, Los reyes del verano (2013), Vogt-Roberts es converteix en un altre jove talent del cinema independent nord-americà que fa el salt a les superproduccions. Warner l’ha escollit per fer una nova versió del mític simi gegantí, 12 anys després de la que va signar Peter Jackson.

El cineasta va acceptar amb molt de gust. Ell mateix es defineix com un nerd que va créixer devorant pel·lícules de monstres. “King Kong va ser la primera pel·lícula que va transportar el públic a un món desconegut i indòmit –explica en les notes promocionals del film–. Kong encarna el misteri i les meravelles que encara hi ha al món. Per això sempre estarà de moda.”

Els setanta, un mirall

En aquest món de satèl·lits i excés d’informació, és inversemblant que hi hagi encara un racó del món desconegut, i Jordan Vogt-Roberts, apassionat del cinema dels setanta, situa l’acció el 1973, quan acaba la guerra del Vietnam. “Els setanta constitueixen un estrany mirall negre del món modern –opina–. La situació de l’època, amb escàndols polítics, disturbis, guerres, desconfiança en el govern…, reflecteix el que passa actualment.A més, la dècada dels setanta va ser l’última en què van coexistir la ciència i el mite.”

El Kong d’aquest nou film (que prescindeix del King amb què es va donar a conèixer) és un personatge molt humà. “Es caracteritza per la seva mida, el seu poder, la seva naturalesa animal, però també pel seu cor i la profunditat de la seva ànima”, explica la productora Mary Parent. “Tot i que és un depredador insaciable, en certa manera s’assembla més al típic heroi romàntic que al malvat.”

Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman i Brie Larson encarnen els personatges principals del film, integrants de l’expedició a l’illa de Calavera. La pel·lícula inclou moltes escenes d’acció amb espectaculars efectes digitals, però també ha trobat inspiració en les pel·lícules d’aventures clàssiques, com ara Les mines del rei Salomó o la saga Indiana Jones. Hi ha referències literàries, des d’El món perdut de Conan Doyle fins a Jules Verne i Joseph Conrad (l’aventurer interpretat per Hiddleston es diu Conrad). Però hi ha homenatges sobretot als films de la guerra del Vietnam. La lluita de Kong contra els helicòpters Huey, perfilats en un cel ataronjat, és un homenatge gens dissimulat a Apocalypse now.