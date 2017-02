Un jutjat reconeix el nexe entre la mort d’una jove i la vacuna del papil·loma

24 feb 2017 per SDRCA

Victoria Salinas - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 24.02.2017

L’associació d’afectats, radicada a València, arreplega firmes per a demanar la seua retirada del calendari vacunal

El Tribunal Superior de Justícia d’Astúries ha condemnat a la conselleria de Salut de la regió a indemnitzar als pares d’una xiqueta de Gijón, Andrea, amb 137.813 euros per «roïna praxi» després que la jove -que patia d’asma- morira després de rebre la segona dosi de la vacuna del virus del papil·loma. La sentència, no posa en qüestió el que s’inocule de forma generalitza a les jóvens per a previndre el càncer de coll d’úter però sí entén que l’administració sanitària no deu relaxar la seua «deure vigilància» davant les «reaccions adverses que pot provocar la seua aplicació». La jove, que patia d’asma bronquial, va tindre una crisi després de rebre la primera dosi. Va ser atesa en dos hospitals però no es va detectar la relació pel que a l’agost va rebre la segona que li va provocar una nova crisi, més virulenta que va acabar en mort. La decisió del tribunal asturià ha donat noves esperances a l’Associació d’Afectadas por la Vacuna del Papiloma presidida per la valenciana Alicia Capilla i radicada a València encara que amb activitat en tot Espanya.

Estudi epidemiològic

Capilla va aplaudir la resolució judicial encara que va lamentar que el reconeixement que existira un nexe de causalitat haja hagut d’arribar dels tribunals i no de les administracions sanitàries «que seguixen negant-se a realitzar un estudi epidemiològic en condicions», va assegurar ahir.

Segons la presidenta, l’Agència Espanyola del Medicamento té registrades fins al moment fins el 3.433 notificacions per efectes adversos de la vacuna del papil·loma -que entra dins del calendari vacunal per a les jóvens valencianes de 12 anys-. «Es tracta d’1.145 casos notificades en els quals el 48 % s’han comunicat efectes adversos greus», insistix la presidenta. L’associació està reunint firmes per a presentar-les al Ministeri de Sanitat i reclamar que la vacuna deixe de ser obligatòria.