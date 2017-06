Un gran rellotge

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de juny de 2017

Les grans potències africanes es distribueixen per tot el continent. Seguint les agulles del rellotge, tenim un nord d’Àfrica reforçat amb el Marroc i Egipte, puntals bàsics per a l’estabilitat mediterrània

Després Kenya, que fa de xèrif de la regió. Una de les seves actuals aportacions és haver dut a mínims la guerrilla Al-Xabaab de Somàlia

Aleshores arriben els dos colossos Sud-àfrica i Nigèria, que rivalitzen per ser la primera potència del continent. Nigèria i Sud-africa gairebé no s’assemblen en res

Nigèria acull mes de 200 milions de nacionals dividits per la meitat nord en musulmans i per la meitat sud en cristians. Qualsevol país semblant a Europa seria una bomba de rellotgeria per qüestions de religió. Només poden viure junts pel sentiment de país i per la seva idiosincràsia personal

Sud-àfrica és l’únic representant africà del G20. És un premi per la seva lluita diària cap el progrés dels seus nacionals, però com a tot arreu els seus pobres van quedant enrere per una classe governant que no sap ben bé què fer

Sud-àfrica és un lloc on es lliura tota mena de baralles. Cal destacar que és un punt d’atracció de migrants de tots el països del con sud. No seria la primera vegada d’una batussa entre immigrants i nacionals. La influència de Sud-àfrica s’escampa per tot el continent encara que disminueixi així que s’allunya més del sud, apropant-se al nord