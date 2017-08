Un glop de fe

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’agost de 2017

L’Àfrica es distingeix pels seus grans grups de religions:

cristianisme

islam

naturals

Es diuen religions naturals perquè estan molt arrelades a la naturalesa. Hi ha molta gent que ha sentit parlar del culte als avantpassats, però moltes persones no saben què són les religions naturals.

Creuen en un únic Déu a qui consideren tan poderós i llunyà per la qual cosa no hi poden arribar. No creuen que sigui possible demanar-li auxili, però això ho poden fer a través dels seus avantpassats

La figura de Jesucrist (s. XIX) és molt important en les religions naturals del Sudan del Sud perquè està considerat l’avantpassat més important

El que és clar és que l’Àfrica va passar al culte cristià i musulmà, encara que quedin molt seguidors de les religions naturals. Hi ha poques excepcions on les religions no convisquin amb les altres

La guerra santa que va ocupar el nord d’Àfrica i la península Ibèrica va acabar gairebé del tot el culte cristià i les religions naturals

Els seguidors de les religions naturals s’identificaren més amb l’islam perquè tenien costums similars com ara la poligàmia

El cristianisme abunda des de el golf de Guinea fins el cap de Bona Esperança. Nigèria està dividida en dos segons aquesta línia: musulmans al nord i cristians al sud

Es dóna molt el sincretisme. També destaquen el judaisme al nord d’Àfrica, sefardites en general, i l’hinduisme a Zàmbia per l’explotació de les mines per treballadors hindis

El potcolonialisme ha dut a una sèriee de persones d’anar cap a les arrels. Consideren que les seves religions són tan lloables com qualsevol que ho sigui una altra en un discurs plenament identitari

Jo tinc en gran consideració les persones que han incorporat el discurs de Jesucrist en la seva vida habitual

Gairebé totes les terres banyades pel Carib tenen una forta presència de negroamericans. Tot i que sobre el paper la confessió més important és la cristiana, encara molts negroamericans guarden les seves religions naturals de quan van ser arrencats de les seves terres africanes

La convivència entre religions és generalment bona tot i que poden esdevenir certes topades. Les més conegudes en l’actualitat es poden trobar a Egipte i Nigèria. A Egipte hi ha escamots armats que ataquen els cristians coptes

A Nigèria és molt coneguda pels grups armats de Boko Haram que volen matar tot allò que és gras. Hi deu haver més enganxades a l’Àfrica, però normalment la gran massa d’africans és gent de pau

El Papa de Roma de mitjans s. XIX va afirmar que tota persona seguidora d’una religió té el mateix del al Cel que d’una altra

Prou guerres de religió si us plau…!