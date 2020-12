Un futur sense Alzheimer és possible

Posted by

Fundació Pasqual Maragall – Barcelona, 10 de desembre de 2020

T’imagines veure desaparèixer els records de la teva infantesa?

T’imagines veure com les teves vivències més importants es tornen cada dia més borroses?

Any rere any, milions de persones grans perden els seus records. Però no és només la seva memòria la que desapareix, també és la teva.

Al cap i a la fi, com recordaries la teva infantesa si no fos per les històries que t’han explicat les persones que t’han vist créixer?

Les persones grans, són el nostre vincle amb el nostre passat. Quan desapareix la seva memòria desapareix també una part de la nostra.

Quan l’Alzheimer esborra els records de les persones grans, perdem per sempre una part dels nostres records i del nostre coneixement col·lectiu.

Actualment, més de 50 milions de persones pateixen demència a tot el món i en la majoria de casos es tracta d’Alzheimer. Si no actuem ara, el 2050 el nombre de casos es triplicarà, assolint dimensions de pandèmia.

A la Fundació Pasqual Maragall ho tenim molt clar i ho posem en pràctica des de fa més de 10 anys: És urgent actuar per salvar la nostra memòria i l’única solució possible per vèncer l’Alzheimer és la recerca.

necessitem la teva col·laboració perquè l'Alzheimer deixi d'esborrar els nostres records