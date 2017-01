Un fundador d’Intervida demana investigar el destí dels diners de l’ONG

19 gen 2017 per SDRCA

ARA – Barcelona – foto POL SOLÀ / ACN – 18/01/2017

Ha presentat una denúncia per estafa contra diversos excàrrecs de la Generalitat, entre ells l’exconsellera Montserrat Tura, i l’exjutge Garzón davant la fiscalia anticorrupció de Madrid

El denunciant, Rafael Puertas, assegura que els administradors d’Intervida que el van succeir van “espoliar” l’entitat

Un dels cofundadors de l’ONG Intervida ha presentat una denúncia davant de la fiscalia anticorrupció de Madrid perquè investigui on van anar a parar els fons que gestionava l’entitat. L’Audiència Nacional va intervenir l’organització mentre investigava el presumpte desviament de diners per part d’alguns dels seus responsables, tot i que el cas es va acabar arxivant nou anys després i aquests excàrrecs van quedar absolts.

El denunciant, Rafael Puertas, assegura que tot i la intervenció judicial, els donants van seguir fer aportacions a l’ONG que no haurien anat a parar als projectes d’ajuda humanitària a l’Amèrica Llatina que estaven previstos, ni se’ls haurien retornat. Amb l’assessorament dels advocats Daniel Vosseler i Leire Lopez, ha presentat una denúncia per estafa contra l’exjutge Baltasar Garzón, que inicialment portava el cas, i diversos exresponsables de la Generalitat -que va designar els nous administradors de l’entitat-, entre ells l’exconsellera Montserrat Tura, i l’exdirector general d’Entitats Jurídiques, Santiago Ballester.

La denúncia, que encara no ha estat admesa a tràmit, assegura que els nous administradors nomenats per la Generalitat i els gestors emparats per l’exjutge Garzón van estafar els 200.000 padrins de l’ONG i van seguir recaptant fons “sota l’engany que els projectes humanitaris on s’havien de destinar seguien funcionant”. En realitat, segons la denúncia, quan va canviar de mans, aquestes iniciatives es van aturar i els diners es van acabar destinant a altres finalitats diferents, “segons uns criteris que ningú pot saber a quins interessos responien”.

El denunciant acusa els excàrrecs de la Generalitat denunciats de “nomenar al seu gust” els nous responsables de l’entiat per “controlar els diners i destinar-los al que ells consideressin convenient”. Calcula que en el moment de l’entrada dels nous administradors a la caixa d’Intervida hi havia 120 milions d’euros, que no se saben on van anar a parar ni si van servir pels projectes pels quals els havien donat els padrins. Per això reclamen que es mostri la comptabilitat de l’entitat.

Puertas parla “d’ espoli” d’Intervida i defineix com un “calvari” els nou anys d’investigació judicial. Vosseler ha explicat que l’arxivament de la investigació per presumpta corrupció va demostrar que els exresponsables de l’ONG “actuaven de bona fe”: “els van atacar sense proves. Algú haurà de respondre per això. No ens rendirem fins que se sàpiga tota la veritat”, ha promès.

“Els diners hi són”

En declaracions a l’ARA, l’exconsellera de Justícia, Montserrat Tura, ha negat qualsevol irregularitat. Recorda que missió del Patronat de Fundacions i de la conselleria era denunciar qualsevol irregularitat i que per això quan van tenir constància d’irregularitats en la gestió d’Intervida ho van portar als jutjats: “Teníem l’obligació d’actuar i ho tornaria a fer”, deia Tura, que assegura que els diners “continuen estan a l’entitat, no han anat a les butxaques de ningú”. L’exconsellera es posa a disposició de la fiscalia en cas que la denuncia prosperi, tot i que espera que no ho faci. “Son els ciutadans qui m’haurien d’haver acusat si creien que els diners es van administrar irregularment”, conclou.

La Generalitat va proposar una part dels administradors de l’entitat que després van ser designats pel jutge, juntament amb altres d’independents. Els comptes de l’entitat van estar intervinguts fins el 2012 que el jutge va arxivar el cas Intervida per prescripció d’alguns delictes i manca de proves d’altres. La resolució judicial especificava que els responsables investigats continuessin apartats de l’entitat. A partir d’aquest moment els administradors d’Intervida -ara Educo- van recuperar la gestió dels comptes.