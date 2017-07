Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de juliol de 2017

La revolució endegada a Egipte al temps de les anomenades “primaveres àrabs” va conduir a una una situació a què abans havia esdevengut a Algèria (1991-1997) amb la victòria electoral del Front Islàmic de Salvació, un moviment extremista

L’escenari va ser molt semblant a Egipte sense haver d’arribar a les mans. La revolució egípcia només va permetre de canviar de rais. Primer, la caiguda de Hosni Mubàrak per donar pas a l’actual Abdelfatah Al-Sisi (2011-2013)

Entremig, el caos més absolut. Durant la revolució els Germans Musulmans només es van deixar entreveure per tal de sortir a la foto, perquè no fos dit. Convocades les eleccions pel règim sortint, les guanyen el Germans Musulmans

S’escriu el seu líder com a rais, Hosni Mubàrak era a la presó acusat d’una carnisseria durant els aldarulls

Mentre Mohamed Mursi comença a governar a la seva manera. Se l’acusa de governar a favor dels seus simpatitzants i amics. Se l’acusa de crear un Estat dins l’Estat

Les seves hores eren comptades al parer de tothom. Abdelfatah A-Sisi surt d’unes eleccions amb poca participació

L’actual rais considera que el país encara no està preparat per a una democràcia real. Augura un parell de dècades per aconseguir-ne les condicions.

Egipte va a més

Hosni Mubàrak és alliberat de l’acusació