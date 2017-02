Un estudi de la Univesitat de València advertix que els xiquets estan exposats el doble al mercuri en el menjar

13 feb 2017 per SDRCA

Efe / Ed – foto GVA | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 13.02.2017

Alimentació: Un estudi alerta que se supera la quantitat setmanal tolerable al metall pesat

Un estudi de la Universitat de València ha conclòs que l’exposició dietètica dels menors a metalls pesats és aproximadament el doble que la dels adults, entre les conclusions dels quals s’alerta que superen la quantitat setmanal tolerable al mercuri.

En una investigació realitzada també per la Fundació Fisabio i la Direcció general de Salut Pública de la Generalitat, la investigació ha analitzat l’exposició dietètica de la població de la Comunitat Valenciana a metalls pesats, a partir de les dades de consum d’aliments i la concentració de contaminants durant 2010 i 2011.

Segons informa la Universitat de València, en el sondeig s’ha enquestat a 1.476 persones, entre les quals 195 tenien entre 6 i 15 anys.

Els resultats de l’estudi desvetlen que el 8 % de la població adulta i el 12 % dels xiquets podrien superar la quantitat setmanal tolerable de metilmercuri i situen els cereals com “la principal font d’exposició de la població general a plom, cadmi i arsènic inorgànic, principalment pel seu alt consum”.

En la investigació duta a terme, 8.100 mostres de menjar de 81 aliments diferents van ser analitzades atenent a dos criteris: els aliments més consumits en termes de quantitat; i aquells aliments que contribuïxen en major mesura a l’exposició als metalls d’interés (peix espasa o tonyina en el cas del metilmercuri o mercuri tòxic).

De cada aliment es van arreplegar 100 mostres en mercats locals i cadenes alimentàries d’onze ciutats de la Comunitat, situades en àrees rurals i urbanes.

La catedràtica del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública per la Universitat de València Guillermina Font ha assenyalat que “la finalitat d’este estudi és avaluar els possibles riscos derivats de les exposicions dietètiques a metalls”, que els seus resultats “no presenten un risc inacceptable per als consumidors”.

“La població valenciana no està exposada a un excés de metalls, la qual cosa no significa que no calga tindre-ho en compte i seguir la vigilància”, ha assenyalat Font, malgrat que l’estudi ha conclòs que “Espanya està per damunt de la mitjana d’exposició dels països europeus quant a ingesta de metilmercuri”.

L’article que arreplega els resultats de la investigació, “Dietary exposure to trace elements and health risk assessment in the region of València, Spain: a total diet study”, ha sigut recentment publicat en la revista Food Additives and Contaminants.

Segons el sotsdirector general de Seguretat Alimentaria i Laboratorios de Salut Pública de la Direcció general de Salut Pública, Vicent Yusà, “reduir l’exposició de la població requerix de diferents tipus de mesura”, com a controls per part de l’Administració o el reforç de controls ambientals.