Un Esmorzar de Ciència per parlar sobre l’alimentació

19 gen 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – BARCELONA – foto ARXIU – EL PUNT AVUI+ – 15 gener 2017

SOCIETAT: Ramon Folch i Josep Maria Casacuberta dissertaran sobre els recursos alimentaris a la cita del 7 Portes

Menjar, menjar i més menjar. El negoci que es basa en la dèria humana i la necessitat biològica d’endrapar omple els carrers de ciutats i pobles de Catalunya d’una oferta inabastable d’establiments dedicats al sector de l’alimentació, ja sigui en la venda de producte per a la seva transformació posterior o en locals de restauració, de tota mena i condició, que serveixen el producte elaborat. Però d’on surt tota aquesta gran quantitat d’aliment? Aquesta és la pregunta que intentaran respondre el diumenge 29 de gener dues autoritats en la gestió dels recursos naturals per posar-los al servei de l’ésser humà, també en la producció d’aliments, el doctor en Biologia Ramon Folch i l’investigador del Centre de Recerca Agrigenòmica, Josep Maria Casacuberta. Tots dos són els convidats en una altra edició dels Esmorzars de Ciència del 7 Portes que, en aquesta ocasió, es desenvoluparà amb el títol Recursos alimentaris: Estem preparats per alimentar el món?

No només es tracta de preguntar-se d’on surten les verdures i les fruites que omplen els comerços inclús fora de temporada, sinó que també s’hi tractarà el tema de la qualitat en la producció i el gran debat sobre si és possible posar fi a la fam al món.

El futur depèn, per exemple, de la gestió que es faci dels recursos hídrics de què disposa el planeta i com aquests es posen al servei de la producció d’aliments. Aquest serà un altre dels temes durant l’esmorzar i col·loqui en l’organització, del qual col·labora l’Obra Social de La Caixa, l’associació Alumni de la UB, l’Associació Catalana de Comunicació Científica i la Big Van. El debat el moderarà el periodista Edurad Berraondo i l’enregistraran les càmeres del Punt Avui Televisió perquè després el puguin oferir en la seva programació habitual.

Els ponents

Ramon Folch té un llarg currículum que arrenca el 1968, quan va fer de professor de botànica en la UB. Actualment presideix l’Estudi Ramon Folch & Associats (ERF) que va fundar el 1994 per pensar estratègies de sostenibilitat i territori. Entre moltes altres ocupacions, ha estat president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, secretari general del Consell Assessor Internacional del Fòrum Llatinoamericà de Ciències Ambientals i professor de la seva Càtedra Unesco/Flacam per al Desenvolupament Sostenible i vicepresident del Consell d’Hàbitat Urbà de Barcelona.

L’investigador i científic del CSIF Josep Maria Casacuberta és tota una autoritat pel que fa a l’alimentació i col·labora, des de l’any 2005, amb l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). Des de l’any passat, és vicepresident del panell d’Organismes Genèticament Modificats (OGM). Casacuberta és investigador del CRAG, un centre dedicat a la recerca capdavantera en les bases moleculars de caràcters genètics d’interès en plantes i en animals de granja així com en les aplicacions de les aproximacions moleculars per al desenvolupament d’espècies importants per a l’agricultura i per a la producció d’aliments.

DATA

29.01.17 L’esmorzar i debat sobre els recursos alimentaris al restaurant 7 Portes es farà l’últim diumenge de mes.