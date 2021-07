Un dia a la Fira de Frankfurt

Gremi d’Editors de Catalunya, 19 de juliol de 2021

Us informem que el Gremi d’Editors de Catalunya ha negociat amb l’agència de viatges NOU HORITZÓ un paquet per a la visita d’un dia a la fira, amb el següent programa:

DIA: 21 d’octubre de 2021 (dijous)

SORTIDA DE BARCELONA: 06.50h

SORTIDA AVIÓ TORNADA: 21.00h

PREU PER PERSONA: 295 euros aproximadament, segons taxes

El preu inclou bitllet d’avió en línia regular (Lufthansa), acreditació d’entrada a la fira i trasllat aeroport-fira-aeroport (sense cost).

Trobareu tota la informació i el formulari de participació a la pàgina web del Gremi:

El termini per a inscriure’s acaba el dia 28 de juliol. Aquesta acció només es farà si el nombre d’interessats és de 12 o més persones. Si no arriba al mínim exigit per a formar grup, aquesta acció no es realitzarà.

