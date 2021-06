Un cub blanc al Raval

ESPAI AVINYÓ, 7 de juny de 2021

Quina és la intenció, naturalesa, origen, jerarquia i contraposició dels objectes presentats en els museus? Què ens diuen? Per a qui s’han creat? Qui hi està representat? Com estan representats? Qui fa de narrador/a? Qui escolta (a qui va dirigit)? Què sentim? On estem en la col·lecció?

Tenint en compte les reflexions i preguntes claus de la primera sessió del cicle Museus (Im)possibles, l’Espai Avinyó amb la col·laboració del MACBA, us proposa visitar, des d’un altre lloc, la col·lecció permanent del MACBA amb l’objectiu d’ampliar la nostra mirada sobre l’art contemporani, l’arxiu i el rol de les exposicions com a “zones de contacte”.

En aquesta ocasió, comptarem amb la guia de Suset Sánchez (l’Havana, 1977) comissària, crítica d’art i investigadora.

L’activitat es divideix en dues parts:

Oberta a tots els públics:

Xerrada: 17 de juny · 18 h · Plataforma Zoom

Dirigida especialment a artistes, professionals i personal tècnic vinculats amb la creació artística i gestió cultural:

Visita a la col·lecció MACBA: del 18 al 21 de juny · Plaça dels Àngels, 1

Taller presencial: 22 de juny · 18 h · Sala d’exposicions del Convent dels Àngels

*Cal inscripció prèvia enviant un mail a espaiavinyo@bcn.cat explicant quina activitat t’interessa i la teva relació amb l’àmbit cultural.

*Places limitades