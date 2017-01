Un atemptat suïcida al nord-est de Mali causa més de 50 morts

Un atemptat suïcida amb cotxe bomba va causar ahir dotzenes de morts en una caserna militar de la ciutat de Gao, al nord-est de Mali. Un portaveu de la Minusma, la missió de cascos blaus de les Na­cions Unides al país, va situar el nombre de morts en més de 50 i almenys un centenar de ferits, alguns d’extrema gravetat, per la qual cosa la xifra de morts podria augmentar en les pròximes hores. Encara que cap grup no ha revindicat l’atac, al nord malià actuen des de fa anys diversos grups gihadistes, alguns d’agermanats amb Al-Qaida. El president, Ibrahim Boubacar Keita, va declarar tres dies de dol nacional després d’un dels pitjors atemptats de la història del país.

L’atac es va desencadenar poc després de les nou del matí. Segons testimonis dels fets, un home al volant d’un cotxe carregat d’explosius va arrencar la porta de la caserna, va atropellar diverses persones i va fer detonar la bomba en un punt on 600 soldats i combatents de grups armats afins ­feien una reunió. La deflagració es va poder veure des de diversos punts de la ciutat. En aquella assemblea es decidien els últims detalls d’una missió de patrulla conjunta entre soldats i milicians de grups rebels de la zona; una de les mesures d’un recent acord de pau afavorit per l’ONU. El ministre d’Interior francès, Bruno Le Roux, va descriure l’acte terrorista com a “simbòlic” perquè es va produir en una àrea clau del pla regional per tornar l’estabilitat a la zona, que va ser visitada fa tot just uns dies pel president francès, François Hollande.

Kader Touré, veí de Gao, va arribar al lloc de l’atemptat poc després de sentir la gran explosió. “És terrible, acabo de sortir de l’hospital, on hi havia cossos destrossats i ferits amuntegats”, va assenyalar Reuters.

Encara que França va intervenir al país el 2013 per aturar l’ avanç dels grups radicals, diverses bandes fonamentalistes continuen actives al desert del nord, on duen a terme una guerra tan invisible com real i violenta. La regió del nord de Mali és un dels llocs on el gihadisme és més actiu de l’ Àfrica: només l’any passat es van produir al Sahel malià més de 385 atacs i van morir 332 persones, de les quals més de 200 eren civils.