Un ànec sense cadenes i amb molta cua

21 gen 2017 per SDRCA

LA VANGUARDIA – QUI – 20/01/2017

TRILOGIA DE PARÍS: El prodigiós setmanari parisenc Le acaba de complir un segle d’existència. Per saber què passa pels passadissos del poder francès la seva lectura és ineludible. Especialment les seves pàgines 2 i 3: reflecteixen perfectament l’ambient de l’entorn del president, el primer ministre i els seus ministres. Les misèries, deliris i fantasies de la gent del govern i dels prohoms de l’oposició. Mentre la majoria dels mitjans de comunicació són els altaveus dels seus missatges, aquest “setmanari satíric que apareix els dimecres”, com diu el seu subtítol, els situa en un terreny molt més real i humà. No és exagerat dir que Le és el mitjà d’informació més complet de França. Dedica molt pocs articles a la situació internacional, però el que publica és crític i agut, res a veure amb la vulgaritat mainstream dels grans diaris globals que han perdut tota independència, com és el cas de Le Monde a París. El Canard és també útil per anar al cinema: la seva crítica de l’oferta local és rigorosa. Les pel·lícules i llibres dolents són presentats com a tals, sense contemplacions, cosa rara avui dia. Però la gran anomalia d’aquest setmanari és la seva total indiferència per la modernitat: passa olímpicament d’internet i tot això. En un món en el qual s’especula sobre l’ocàs de la premsa de paper, Le és la demostració vivent de la seva viabilitat: 400.000 exemplars i 70.000 subscriptors.