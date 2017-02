Un altre cop plantat a l’altar

CARLES RUIPÉREZ – Barcelona – LA VANGUARDIA – 06/02/2017

FUTBOL INTERNACIONAL: Cúper perd a la Copa d’Àfrica la seva sisena final i s’eternitza com a subcampió maleït

Camerún conquistó su quinta Copa África al derrotar 2-1 a Egipto en la final que se celebró en Libreville, capital de Gabón

Ni a l’ Àfrica, terra de xamans, supersticions i ritus, Héctor Raúl Cúper ( Chabas, 1955) va poder trencar el seu mal d’ull amb les finals. El Camerun va remuntar el gol d’ Elneny per a Egipte i en el minut 88 va tornar a deixar el tècnic argentí com a subcampió per vuitena vegada.

“ Vosaltres ja coneixeu la història” – va respondre el tècnic quan en la prèvia del partit li van preguntar pel malefici de finals perdudes que figura al seu currículum.

La història comença l’agost del 1994. Cúper, amb 37 anys, entrenava l’ Huracán, equip en què es va retirar. El globo va arribar a l’últim partit com a líder. Un empat li valia per ser campió. Però havia de visitar La Doble Visera, l’estadi de l’únic equip que podia arrabassar-li el títol, i l’ Independiente va passar per sobre de l’ Huracán (4-0). Cúper es va quedar per primera vegada amb les ganes.

Hi ha etiquetes que pesen com una llosa i arrosseguen un tècnic fins al més profund. L’entrenador amb pitjor sort del món. Aquest és el seu estigma. A Cúper la seva targeta de servei el va enfonsar. Diverses vegades ha estat a les portes de la glòria i va anar de decepció en decepció fins a caure en l’oblit. Va fracassar a l’ Inter, va provar sort en una segona etapa al Mallorca, el van fer fora del Betis, va deixar cuer al Racing i només va guanyar un partit de 16 mentre va ser seleccionador de Geòrgia. Un 6-2 a Bulgària va ser la gota que va fer vessar el got.

La llegenda negra de Cúper no significa que el seu palmarès sigui erm. Sí que ha guanyat títols en finals a doble partit. Amb el Lanús es va imposar a la Copa Conmebol del 1996 derrotant l’ Independiente de Santa Fe colombià a anada i tornada. I va guanyar dues Supercopes d’ Espanya, una amb el Mallorca i una altra amb el València, però quan s’ho ha de jugar tot a un partit, la sort no el somriu mai i tot s’esguerra.

Aquell títol amb Lanús va ser el que li va obrir les portes a Europa. El Mallorca el va contractar el 1998 i Cúper va ser una sensació amb un equip de futbolistes llavors desconeguts com Valerón, Stankovic, Iván Campo, Marcelino, Ezquerro, Amato i Roa. El radiofònic José María García va encunyar una frase que li anava com l’anell al dit. “Poc garlar i molt trescar”, el va definir en contrast amb altres tècnics argentins més loquaços i amants de la retòrica. Cúper no s’esplaiava i per a ell el primer era la defensa. Hi ha coses que no canvien, ja que Egipte només havia encaixat un gol a la Copa d’Àfrica… fins a la final d’ahir.

El Mallorca es va plantar a la final de la Copa del 1999 i a Mestalla va caure amb el cap ben alt contra el Barça de Van Gaal, als penals després de jugar tota la pròrroga amb nou. Hesp i l’últim llançament de Reiziger el van privar de la glòria.

La història es va repetir a la Recopa de la temporada següent. El Mallorca es va reconstruir amb Ibagaza, Lauren, Biaggini i Dani però aquest cop va caure amb el Lazio de Vieri i Nedved, que en el minut 80 els va ajusticiar (2-1) a Villa Park.

Cúper estava cridat a reptes més grans i va saltar al València. Tot i això, el resultat va ser el mateix. O fins i tot més cruel. Dues finals consecutives perdudes de la Champions. El 2000 el Madrid va arrasar el somni del tècnic a París (3-0) i el 2001 a San Siro els penals li van tornar a girar l’esquena contra el Bayern (1-1) en una final de futbol raquític. “Se n’ha escapat una altra”, va mussitar Cúper, que ja no podria treure’s l’etiqueta de Poulidor del futbol.

Aquell mateix estiu l’ Inter es va refiar de la seva fama d’entrenador sòlid però, amb tot de cara a l’última jornada, va perdre contra el Lazio (4-2) i li va lliurar en safata l’ scudetto al Juventus. Quan faltaven 12 minuts i necessitat de gols, Cúper va retirar Ronaldo per fer entrar el noi de Sierra Leone Kallon. El brasiler va esclatar i va fitxar pel Madrid. L’entrenador va trigar un any més a esgotar la paciència de Moratti.

L’últim dels seus subcampionats fins ahir va ser potser el més lògic, a la copa grega al comandament de l’ Aris de Salònica el 2010. El Panathinaikós va fer doblet i no li va donar cap opció (1-0). El seu pelegrinatge errant va prosseguir per l’ Orduspor turc i l’ Al Wasl dels Emirats Àrabs. Amb Egipte no havia perdut fins que es va plantar en una final. N’koulou i Aboubakar, amb els seus gols, li van tornar a amargar una gran cita. És l’etern subcampió.