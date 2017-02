Un 47% dels immigrants estan en situació irregular

17 feb 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – BARCELONA – foto EP – EL PUNT AVUI+ – 17 febrer 2017

ECONOMIA: Un informe de CCOO del 2016 sosté que la xifra ha anat a l’alça per la crisi

Gairebé la meitat dels immigrants estan en situació irregular. Així ho indica un informe de Comissions Obreres que situa en un 47,1% el nombre de persones immigrants que no tenen la seva situació regularitzada a Catalunya, i indica que aquesta és una tendència que ha anat augmentant durant els anys posteriors a la crisi a causa de la dificultat dels estrangers per renovar les seves autoritzacions per la falta de treball.

El centre d’informació per a treballadors estrangers (CITE) de CCOO va presentar ahir la memòria de l’exercici 2016, de la qual es desprèn que el percentatge és quatre punts superior al del 2015 i que afecta més els homes (51%) que les dones (44%). El director del CITE, Carles Bertran, va atribuir l’augment de les persones immigrades en situació irregular al major impacte de la crisi en sectors com ara el de la construcció, que ocupaven majoritàriament els homes abans de la crisi, mentre que les dones, ocupades la majoria en els serveis domèstics, han mantingut els seus llocs de treball.

Les 33 oficines del CITE a Catalunya van rebre l’any passat un total de 15.475 visites i van atendre 10.532 persones, que van plantejar 28.193 consultes, la majoria d’elles vinculades a dificultats ocasionades per la crisi, entre les quals destaca la desocupació, que afecta el 52,7% dels atesos, fet que suposa 6,4 punts percentuals més que el 2012.