Un 26% dels negocis no competeixen amb digilització, i s’equivoquen…

CambraDigital – Tendències – 7 de juliol de 2020

Digitalitzar és ara més que mai una necessitat. Tots els negocis s’hauran de replantejar com afrontar aquest procés de revolució digital si volen mantenir-se vius en aquesta nova era. La pandèmia del coronavirus n’és l’exemple més clar, ja que ha posat contra les cordes a tots aquells negocis que no tenien sobre la taula un full de ruta digital.

En 24 hores les empreses van haver de fer tot el que no havien fet mai fins ara. Desenvolupar plans de teletreball, habilitar canals de comunicació en línia o, fins i tot, endinsar-se a dissenyar una botiga en línia per mantenir actiu el seu negoci. Sí, l’ecommerce també ha vingut per quedar-se, de fet la situació de confinament va provocar que les vendes s’incrementessin un 50% respecte les setmanes anteriors a l’Estat d’Alarma segons UNO, la patronal d’empreses logístiques.

Podem consultar els següents artícles per a més informació:

CambraDigital continua treballant per donar resposta a les vostres necessitats i ajudar-vos a adaptar-se en aquesta nova era. Mitjançant assessorament i solucions TIC, un equip de professional us ajudarà a definir i implementar tot aquelles eines digitals que us permetin ser més visibles, rendibles i eficients. Els negocis eBusiness i l’eCommerce són una tendència a l’alça.

Però realment, què és la digitalització?

La digitalització és un procés basat en incorporar la tecnologia digital en el conjunt de la gestió empresarial. Com tot procés, hi ha diferents graus. I hi haurà empreses que apostaran per un procés de digitalització complet abandonant qualsevol canal físic, i n’hi haurà d’altres que optaran per combinar vies de negocis digitals amb vies físiques, és a dir, apostaran per l’omnicanalitat.

Gràcies a les eines digitals les empreses reduiran els seus costos i, fins i tot, seran més eficients. Podran optar per fomentar el comerç electrònic i canviar la concepció de les seves botigues; o podran implementar un sistema de Customer Relation Management (CRM) i gestionar d’una manera més duradora i eficient les relacions amb el client.

La digitalització són avantatges, però les empreses hi creuen?

Sorprenentment, un 26% dels negocis creu que no cal competir amb digitalització, però nosaltres creiem que s’equivoquen. L’era digital ha vingut per quedar-se i ser-hi és una necessitat de primer ordre. Per sort, el 76% dels enquestats hi aposta, s’ha digitalitzat o està immers en la revolució digital.

Quin és el nivell de digitalització dels vostres competidors?

El mateix que nosaltres 56%

No competim en digitalització 27%

Ens porten avantatge 17%

Quin és el nivell de digitalització dels vostres competidors? Infogram

Ara bé, la digitalització es pot expressar en diferents graus i àrees, i com dèiem abans això pot donar resultat a diversos escenaris. Segons els resultats de l’enquesta duta a terme durant el Reactivem-nos de Transformació Digital un 37% dels enquestat ha optat per digitalitzar aspectes relatius a la gestió i la comunicació. Les vies per fer-ho en són diverses: pot haver optat per incorporar en el seu dia un sistema d’Enterprise Resource Planning (ERP) o CRM, o ha apostat per crear espais virtuals com una pàgina web o les xarxes socials.

Implementa al teu negoci una estratègia de màrqueting digital i web

Quines eines digitals heu implementat?

Ciberseguretat

Infraestructura al Cloud

Vendes Online

Altres (innovació)

Teletreball

Gestió i Comunicació

Quines eines digitals heu implementat? Infogram

A més, els resultats també ens deixen veure que un 28% ha optat per implementar processos de teletreball, fruit de la necessitat del moment. De fet, un estudi del Banc d’Espanya calcula que un de cada 3 catalans podria teletreballar després de la Covid19.

Un de cada tres catalans podria teletreballar des de casa després de la pandèmia, segons el Banc d’Espanya

Per contra, i aquesta és la dada preocupant que ens deixa l’enquesta, tan sols un 5% dels enquestats estableix en el seu full de ruta digital implementar sistema d’emmagatzematge al núvol (coneix com implementar un sistema de cloud amb Google Drive) o plans de ciberseguretat.

Pels empresaris, on aporta més valor la digitalització?

Ara bé, com tots els processos hi haurà empresaris que focalitzaran més o menys en determinades àrees de l’empresa. El 40% dels enquestats ho té clar, l’espai on la digitalització aporta més valor és la comunicació. Mitjançant aquest procés les empreses implementaran pàgines web que donen a conèixer els seus productes, es posicionen a l’espai digital i es comuniquen d’una forma directa, bidireccional i instantània amb el seu públic. El social media i els websites et confereixen una cobertura les 24 hores del dia i els 365 dies l’any.

Un 22% però veu que la digitalització és clau per l’operativitat del dia a dia del negoci, és a dir, gràcies a les eines digitals les empreses poden vendre o millorar la seva logística. L’ecommerce i els sistemes d’ERP i CRM en són una constant, cada dia més empreses hi aposten per ells.

On creus que pot aportar més valor la digitalització?

Estratègia i análisi de mercats

Gestió interna

Desenvolupar nous productes

Vendes i logística

Comunicació, Web i Xarxes Socials

On creus que pot aportar més valor la digitalització? Infogram

La Cambra creu fermament que la digitalització és sí o sí el camí a seguir. És per això que dins la seva cartera de productes hi ha un ampli conjunt de serveis dirigits a potenciar la transformació digital del teu negoci. Programes d’assessorament personalitzats per al teu negoci, solucions TIC per a les teves necessitats, plans d’ajut per finançar la teva transformació digital o Webinars per ajudar-te afrontar el dia a dia digital de la millor manera.

En aquests moments ningú es pot quedar enrere, i menys tu! Contacta’ns i t’assessorarem gratuïtament!

Et vols assessorar avui mateix?