Últims dies per presentar-te a la convocatòria d’ajuts a l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital

Comunicat SmartCatalonia, 21 d’abril de 2021

El divendres 23 d’abril finalitza el període per presentar-te a les subvencions del Pla DonaTIC, impulsades pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb l’objectiu impulsar l’emprenedoria digital femenina com a instrument clau per augmentar la presència i el lideratge de les dones en l’àmbit tecnològic.

La quantia de l’ajut per empresa beneficiaria serà d’un mínim de 15.000 € i un màxim de 35.000 €. Les empreses que vulguin optar a aquestes subvencions hauran de lliurar una memòria que s’ajusti als criteris de valoració establerts al punt 10 de les bases reguladores. Aquelles que obtinguin una puntuació igual o superior a 50 accediran a la subvenció, fins a esgotar el pressupost de la convocatòria, que és de 500.000 euros.

Requisits mínims

Les empreses que vulguin optar a aquests ajuts han de complir uns requisits mínims, tant pel que fa als seus equips fundadors i directius com a les característiques de l’empresa:

Requisits pel que fa als equips: tenir una dona o més dones a l’equip fundador. Ha de ser una persona física amb participació accionarial a l’empresa (un mínim d’un 50% de la companyia en accions escripturades) i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia.

No cal que aquesta dona ocupi la posició de CEO però sí que ha de formar part de l’equip directiu de l’empresa. Així mateix, és necessari que l’equip fundador estigui compromès amb el creixement de l’empresa i dediqui la major part del temps de treball a l’empresa.

Requisits pel que fa a l’empresa: ser una companyia amb potencial de creixement i de base tecnològica establerta a Catalunya, amb més d’un any i menys de 3 anys de vida des de la seva constitució (respecte a la data de publicació de la convocatòria).

Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.

Per a més informació sobre les bases, la convocatòria i com accedir al tràmit per presentar les sol·licituds, podeu consultar aquest enllaç.

Afanya’t, DonaTIC, queden dos dies!