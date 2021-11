Últimes places per a l’acte de dilluns amb Jordi Badia i Vicent Partal

VilaWeb, 5 de novembre de 2021

Encara hi ha unes quantes places disponibles per a la presentació del llibre Salvem els mots de Jordi Badia, que es farà dilluns, 8 de novembre, a les 19.00 a l’auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i que serà conduït pel director de VilaWeb, Vicent Partal.

Si hi esteu interessats i encara no us hi heu apuntat, heu d’enviar un correu a inscripcions@vilaweb.cat. Cada subscriptor hi podrà venir amb un acompanyant (en aquest cas, caldrà esmentar-ho explícitament en el correu) i confirmarem les places, que s’admetran per ordre de recepció dels correus fins a omplir la capacitat màxima de la sala.

INFORMACIÓ DE L’ACTE

Què: conversa amb Jordi Badia

Modera: Vicent Partal

Quan: 8 de novembre a les 19.00

On: auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), al carrer de Montalegre, 5, 08001 Barcelona

Reserva de plaça: inscripcions@vilaweb.cat (per ordre estricte de recepció dels correus)