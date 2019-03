Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de març de 2019

Ouagadougou en francès, i waɡᵊdᵊɡᵊ en Mossi, és la capital i principal ciutat de Burkina Faso, i el centre administratiu, de comunicacions, cultural i econòmic de la nació. També és la ciutat més gran del país, amb una població d’1.475.223 habitants (cens de 2006). Moltes vegades la població local es refereix a ella com Ouaga.

La seva economia es basa en la indústria tèxtil (cotó i tapissos), setrill, sabonera i en l’artesania. És seu de la Universitat d’Ouagadougou. Està comunicada amb el port d’Abidjan a Costa d’Ivori per ferrocarril i per carretera amb Niamey, Níger. És servida a més per l’Aeroport de Ouagadougou.

Ouagadougou és la seu de la Unió Econòmica i Monetària de l’Àfrica Occidental o UEMOA, l’organització dels vuit països que comparteixen el franc CFA com a moneda, una unió econòmica més o menys del model europeu.

Així mateix, la secretaria executiva del CILSS (Comitè inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel) té la seva seu a Ouagadougou. Algunes atraccions a la ciutat inclouen el Museu Nacional de Burkina Faso, el Palau Moro-Naba (seu de la cerimònia de Moro-Naba), el Museu Nacional de la Música, i diversos mercats d’artesanies

Burkina Faso és un estat de l’Àfrica Occidental que limita al nord-oest amb Mali, al nord-est amb Níger, al sud amb Costa d’Ivori, Ghana, Togo i Benín. Burkina Faso no posseeix accés al mar. La seva capital és Ouagadougou.

Es va independitzar de França el 5 d’agost de 1960. La inestabilitat governamental durant les dècades de 1970 i 1980 va ser seguida d’eleccions multipartidàries a principis de la dècada de 1990. Diversos centenars de milers de treballadors rurals emigren cada any a Costa d’Ivori i Ghana a la recerca de treball.

Font: wikipedia