UA versus UE

A la gran majoria dels països africans s’hi viu com nosaltres, però amb menys recursos. Les persones del continent africà tenen les mateixes il·lusions que tenim nosaltres. Els mitjans són el que més varien

Davant un mapa d’Àfrica, em van preguntar quin era el país més pobre del continent. Jo vaig etzibar de memòria que el país més pobre d’Àfrica és el Níger

Ho vaig dir perquè és en ple Sahel encara que hi al riu Níger que desemboca a Nígeria. El nivell d’aigua d’aquest riu se l’està menjant el desert.

Viure al Sahel és d’allò més dur que es pugui imaginar. Ara s’ha passat un anunci en què una organització humanitària recapta diners per afavorir-hi la nutrició

Ja em perdonareu, però les organitzacions humanitàries podrien ampliar el seu rol amb la participació d’un pont aeri des d’Europa per deixar el país més arregladet

No es pot pensar només en mans humanitàries aquests casos de necessitat intrínseca perquè s’hi haurien d’implicar els governs dels estats membres de la UE

No podem compaginar rebuig a la immigració africana amb el rebuig al sosteniment socioeconòmic del país afectat

Faig una crida perquè la UE s’impliqui a consciència en països africans afectats. La UE ha de fer un treball de fons tal de saber com arranjar les mínimes infraestructures que necessita un país

Ningú no parla de les relacions, que les hi ha d’haver, entre la UA i la UE. No sóc jo qui ho diu sinó que ho confirmen els economistes. El codesenvolupament és un negoci rodó per a les dues parts

No podem deixar soles les organitzacions humanitàries perquè no tenen les capacitats dels estats