Tunísia afronta amb inquietud el creixent retorn de jihadistes

28 des 2016 per SDRCA

RICARD G. SAMARANCH – Tunis – foto MOHAMED MESSARA / EFE – ARA – 28/12/2016

MAGRIB: Hi ha sectors que proposen retirar-los la nacionalitat

La mare del tunisià Anis Amri sostenint la fotografia del presumpte terrorista del mercat de Nadal de Berlín, el dia abans que la policia italiana el matés en un control.

A mesura que el califat proclamat per l’autodenominat Estat Islàmic (EI) perd pistonada a Síria i l’Iraq, després d’haver sigut expulsat del seu bastió libi de Sirte, creix la preocupació a Tunísia pel possible retorn de centenars de jihadistes tunisians de les zones de combat. Divendres passat, diverses entitats de la societat civil tunisiana van organitzar una manifestació davant del Parlament per demanar que se’ls impedeixi el retorn, si cal desposseint-los de la nacionalitat tunisiana. La pressió al govern va en augment i prové de totes bandes, fins i tot de les seves pròpies files. Ahir alguns dels diputats de Nidaa Tounes van presentar-se a la sessió de l’Assemblea de Representants del Poble amb cartells en què es manifestaven en contra de la tornada dels excombatents.

La controvèrsia es va desfermar a principis de mes amb unes declaracions del president del país, Béji Caïd Essebsi, que alguns ciutadans van interpretar com un globus sonda respecte a un futur d’indult per als voluntaris allistats a grups jihadistes estrangers, entre els quals l’Estat Islàmic. “Molts d’ells volen tornar, no es pot impedir a un tunisià que torni al seu país”, va declarar Essebsi a l’agència de notícies AFP. “No els posarem a tots a la presó perquè si ho féssim no tindríem prou presons, però prenem totes les disposicions necessàries perquè siguin neutralitzats”, va afegir.

D’acord amb el ministre de l’Interior, Hédi Majdoub, uns 800 ciutadans tunisians ja han tornat al país magribí després d’una estada en zones de conflicte. Alguns d’ells han sigut arrestats i posats a disposició judicial, mentre que els altres estan sota l’estricta vigilància de les forces de seguretat, sovint a través de l’arrest domiciliari. Segons un estudi de l’ONU, més de 5.000 tunisians han sortit del país per integrar-se en grups jihadistes estrangers des de la revolució del 2011, la qual cosa converteix el país en el primer exportador mundial de jihadistes.

Risc de somalització

En el debat fins i tot hi ha intervingut un sindicat de policia, que diumenge va fer públic un comunicat en un to alarmista que advertia del perill de “somalització” de Tunísia, en referència al fet que Somàlia és un estat fallit per l’amenaça del grup jihadista Al-Xabaab, vinculat a Al-Qaida. Aquests tunisians “han après a manipular tot tipus d’armes de guerra” i podrien entrar a formar part de cèl·lules dorments existents al territori, afirma el sindicat, que arriba a deplorar la falta de voluntat política per adoptar “mesures excepcionals”, com la retirada de la nacionalitat.

El debat s’escalfa just una setmana després que el jove tunisià Anis Amri cometés un brutal atemptat a Berlín en què van morir 12 persones. Tanmateix, el seu perfil sembla diferent del dels combatents en qüestió, ja que Amri va emigrar a Europa per raons econòmiques i socials fa quasi sis anys i tot sembla indicar que es va radicalitzar en una presó d’Itàlia, i no a Tunísia. Curiosament, el govern tunisià va bloquejar la seva deportació en no reconèixer-lo com a ciutadà, una actuació molt criticada a Alemanya, un país que s’ha significat pel seu suport a la transició a Tunísia.

Precisament un dels arguments dels que s’oposen a vetar el retorn dels jihadistes, com Rachid Ghannouchi, líder del partit islamodemòcrata Ennahda, és que Tunísia no té dret a externalitzar a altres països un problema que ella ha engendrat. L’altra raó esgrimida és que desposseir de la nacionalitat aquests centenars de persones les convertiria en apàtrides, la qual cosa va en contra de la legalitat internacional i de la mateixa Constitució de Tunísia, aprovada el 2014.

“La solució passa per col·laborar amb els països en conflicte i disposar així de més informació sobre les activitats d’aquestes persones per poder jutjar-les, i si escau, condemnar-les”, sosté Rida Raddaoui, director d’un centre especialitzat en la recerca sobre el terrorisme, que considera clau crear un programa de desradicalització per als que no tinguin les mans tacades de sang. D’acord amb la llei, els tunisians que hagin comès actes terroristes a l’estranger s’enfronten a una pena de presó de 12 anys.