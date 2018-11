Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de novembre de 2018

La Tunísia que vaig conèixer a distància no s’ha desbuixat malgrat dels poques notícies que ens arriben. La Miriam em va posar al corrent de com era la seva societat

Va ser un descobriment per mi que els tunisians fossin persones normals i corrents a l’estil que estem acostumats a casa nostra. Cal afegir-hi context. Habib Burguiba (1956-1987), el primer president i fundador de la República. Quan vaig conèixer i acomiadar la Miriam, fou al 1985. Per tant, encara no havia entrat en joc el conegut dèspota Zine El Abidine Ben Alí (1987-2011).

Va ser al 2011 que s’inicià la revolució tunisiana que va conduir a la redacció d’una nova constitució el 2014. No sé què ha passat la Miriam amb tot aquest terrabastall. Espero que estigui bé i que la recerca que feia li resultés profitosa

La superfície de Tunísia és 1,74 vegades la de Castella i Lleó amb una població 4,61 cops de la de Castella i Lleó. L’index de desenvolupament humà de Tunísia és alt (0,725), però només el 75% de l’IDH de Castella i Lleó (0,965, molt alt). L’IDH de Tunísia és un dels majors d’Àfrica

Tunísia és actualment una república semipresidencialista i unitària que adopta la democràcia representativa com a forma de govern. Diverses organitzacions de Drets Humans consideren el país com l’únic país sincerament democràtic del món àrab

Moltes vegades per molt bé es vulguin fer les coses sempre surten gats amagats, per exemple ser un nou punt de sortida per als emigrants, però les coses van millorant com ara l’elecció de la primera alcalda de Tunis així com la primera dona cap de govern de la capital d’un país islàmic

Souad Abderrahim s’expressa així: “Vull ser un símbol per als joves i per a les dones àrabs d’arreu”

L’ARA diu: “la Tunísia marginada es revolta contra l’austeritat”, “Tunísia intenta apaivagar la protesta prometent ajudes socials”, “Tunísia recupera la seguretat i els turistes a costa de llibertats”, “La dona s’acosta a la paritat a les urnes de Tunísia”, “Tunísia deixa de ser l’oasi del Magrib per avortar”, “Tunísia comença a jutjar els crims de Ben Alí”, “Els artesans de Tunis: els últims guardians de la tradició”, però també diu: “La creixent corrupció a Tunísia gangrena la transició del país”, “Una dona es fa esclatar i fereix nou persones a Tunis”

Espero que la Miriam hagi pogut suportar el transcurs del temps de la millor manera…!

Font: ARA i wikipedia