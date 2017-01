Tropes senegaleses entren a Gàmbia per desallotjar el president Jammeh

Adama Barrow jura el càrrec a Dakar i rep el suport del Consell de Seguretat de l’ONU

Adama Barrow somriu després de ser investit com el tercer president de la Gàmbia independent. Alegria als carrers de Banjul per la presa de possessió de Barrow.

La incertesa es fa forta a Gàmbia a mesura que passen les hores. I encara més des de l’ amenaça d’una intervenció militar per desallotjar del poder Yahya Jammeh, que s’aferra a la presidència malgrat haver perdut les eleccions i no comptar amb suport internacional. Tropes del Senegal han entrat al país per la frontera sud tot just fer-se pública la resolució del Consell de Seguretat de l’ONU que reconeix com a únic legítim president Adama Barrow.

Forçat per la negativa de Jammeh a plegar, Barrow s’ha vist obligat a traslladar-se la setmana passada fins al Senegal a l’espera de com evolucionaven els esforços de la Comunitat Econòmica de l’Àfrica Occidenta (Cedao) -depenent de la Unió Africana- per intentar convèncer Jammeh a acceptar la derrota a les urnes i traspassar el poder de manera democràtica. Davant la negativa del dictador, Barrow no ha tingut més remei que jurar el càrrec a l’ambaixada a Dakar, la capital senegalesa que tècnicament és sobirania gambiana.

En el seu discurs d’investidura, el nou president ha fet na crida a la comunitat internacional per recopilar suports i, en clau interna, ha fet una crida a la calma per als militars gambians de no sortir de les casernes i no facin ús de les armes sense prèvia autorització seva per evitar al màxim un bany de sang. “ Aquells que tinguin armes il·legalment seran considerats rebels”, ha advertit el nou president, que ha indicat que, malgrat les circumstàncies “extraordinàries”, la seva presa de possessió com a president és “irreversible”.

En el text del Consell de Seguretat de l’ONU, impulsat pel Senegal, s’evita fer referència a una possible intervenció militar a Gàmbia i se centra a assegurar “primer per mitjans polítics” el compliment de la voluntat dels gambians a les urnes i també a “cooperar” amb Barrow. Malgrat aquesta moderació, el Senegal va confirmar a l’agència Reuters tan sols minuts després que es fes públic el text que tropes del seu exèrcit havien entrat a Gàmbia per facilitar la tornada del nou president al país. Poc després l’exèrcit senegalès ha assegurat que les forces dels països de la Cedao havien llançat “atacas” a Gàmbia dins de l’operació “restauració de la democràcia” . Nigèria ja s’havia posat al servei de la causa de Barrow, amb mitjans aeris i vaixells per actuar ràpidament, de la mateixa manera que Togo, Mali i Ghana havien compromès una eventual participació.

Suport nord-americà

Els Estats Units, que avui acomiaden Barack Obama i donen la benvinguda a Donald Trump, van donar suport a l’operació militar dels països africans per tal d ’estabilitzar la situació política del país subsaharià.

Aliens a decisions i operacions militars, molts ciutadans van sortir als carrers de la capital gambiana, Banjul, que s’havia llevat amb una tranquil·litat inusual, sense la vitalitat acostumada i els carrers pràcticament deserts. Malgrat que des de la setmana passada hi ha estat d’emergència decretat pel règim de Jammeh, milers de persones van desafiar les autoritats i van celebrar la investidura de Barrow.

La “nova Gàmbia”

En un compte de Twitter que gestiona el seu equip, Barrow ja havia anunciat que aquest serà investit com el tercer president de la Gàmbia independent a l’ambaixada gambiana de la capital senegalesa, que és territori gambià i per tant compleix els requisits constitucionals. També a Twitter, Barrow ha penjat una fotografia amb la seva família després de la investidura. “És el moment de la nova Gàmbia”, escriu.

Banjul, la capital gambiana, s’ha despertat aquest matí amb una tranquil·litat inusual, sense la vitalitat acostumada i els carrers pràcticament buits però en conèixer-se que Barrow ja havia estat investit s’han viscut moments d’alegria a la capital.

No obstant, la inestabilitat i incertesa política ha fet que més de 60.000 persones hagin fugit ja del país en direcció el Senegal i que el regne Unit evacuï els seus turistes. La situació és tensa, a l’espera que facin els militars i la policia. L’exèrcit, que havia reconegut la victòria de Barrow, finalment s’ha alineat al costat de Jammeh. Amnistia denuncia la detenció de quatre joves que venien samarretes amb el lema ‘Gambia ha decidit’.

Jammeh es troba aïllat internacionalment, després del fracàs de la via diplomàtica explorada per altres presidents africans i la Comunitat Econòmica dels Estats de l’Àfrica Occidental (CEDAO) que han intentat convèncer el president que accepti els resultats electorals i plegui per evitar un bany de sang.

Aquesta setmana, el Parlament de Gàmbia ha autoritzat Jammeh perquè es mantingui al poder durant tres mesos, fins a l’abril, revestint així la seva rebel·lia amb una plàtina de legitimitat. Ara falta, no obstant, que el Tribunal Suprem sentenciï si els comicis van ser fraudulents, tot i que no està clar quan podrà fer el veredicte perquè alguns dels jutges han dimitit.

No han estat els únics a distanciar-se de Jammeh. La seva vicepresidenta, Isatou Njie-Saidy , ha dimitit després d’haver estat al costat del president 20 dels 22 anys que porta al capdavant del petit país subsaharià dirigint-lo amb mà de ferro. Organitzacions humanitàries han denunciat repetidament persecució i repressió contra els opositors al règim autoritari. Prèviament, un parell de ministres del gabinet també havien abandonat el govern i, com Barrow, s’han traslladat al Senegal.

Amnistia Internacional ha advertit que la declaració d’estat d’emergència decretat també aquesta setmana no suposa en cap cas carta blanca a la repressió i recorda a Barrow la seva promesa electoral d’alliberar els presos polítics, revertir les lleis en contra dels drets humans i tornar el país a la jurisdicció del Tribunal Penal Internacional.