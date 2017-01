Tropes senegaleses entren a Gàmbia per ajudar el nou líder

20 gen 2017 per SDRCA

REUTERS – EL PUNT AVUI+ – 20 gener 2017

POLÍTICA: Soldats senegalesos van entrar ahir en territori de la veïna Gàmbia per ajudar Adama Barrow, el candidat guanyador de les eleccions presidencials del desembre, a assumir el nou càrrec, ja que el cap d’estat sortint, Yahya Jammeh, es nega a cedir-li el poder. Barrow, que ha estat reconegut internacionalment com a nou president gambià, es va veure forçat ahir a jurar el càrrec a l’estranger, concretament a l’ambaixada del seu país a Dakar (Senegal). Els líders de l’Àfrica Occidental han amenaçat de fer plegar Jammeh per la força. L’ONU ha avalat el suport d’aquests líders a Barrow, però el Consell de Seguretat va advertir ahir que el relleu s’havia de produir “per mitjans polítics, en primer lloc”. Durant el matí, un altre país, Nigèria, va reconèixer que la seva força aèria estava sobrevolant Gàmbia. “Tenen capacitat per atacar”, va explicar el portaveu de la força aèria nigeriana, Ayodele Famuyiwa. En el discurs que va pronunciar durant la cerimònia de presa de possessió del càrrec, Barrow va ordenar a tots els membres de l’exèrcit gambià que es quedessin a les casernes. En el poder des del 1994, Jammeh havia acceptat inicialment la derrota electoral, però després va fer marxa enrere.