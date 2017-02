Troben vuit biomarcadors que milloraran fer el diagnòstic de la malaltia de Crohn

19 feb 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – EL PUNT AVUI+ – 9 febrer 2017



Un estudi liderat per l’hospital Vall d’Hebron ha identificat vuit biomarcadors que podrien millorar el diagnòstic de la malaltia de Crohn i el disseny del tractament per a aquesta patologia i per a la colitis ulcerosa. En l’estudi, publicat ahir a Gut, s’han analitzat els microorganismes de l’intestí de pacients i de persones sanes a partir de mostres de femta, concretament 415 corresponents a 178 participants, per tal d’identificar els vuit biomarcadors que poden evitar proves invasives com la colonoscòpia i l’endoscòpia. L’estudi ha estat liderat per la doctora Chayasavanh Manichanh, responsable de la línia de recerca de microbiota intestinal del Vall d’Hebron Institut de Recerca.