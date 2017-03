Troben un mecanisme físic per explicar la metàstasi

SALUT: Un estudi català impulsat per La Caixa explica com els fibroblastos arrosseguen les cèl·lules de càncer fora del tumor

Els resultats van ser publicats ahir a la revista ‘Nature Cell Biology’

Fa molt temps que els científics tenen molt clar que els fibroblastos, un tipus de cèl·lula que entre altres funcions té la capacitat de restaurar els teixits després d’una ferida, tenen un paper molt importants en l’expansió del càncer. Hi ha qui les defineix com les paneroles del cos perquè poden sobreviure en una situació d’estrès molt sever que acostuma a ser letal per a altres cèl·lules.

El que no se sabia fins ara era com els fibroblastos aconsegueixen arrossegar les cèl·lules de càncer fora del tumor per promoure la metàstasi. I és precisament això el que ha desvetllat un estudi fet per investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), impulsat per l’Obra Social La Caixa, i que ahir va ser publicat en portada a la prestigiosa revista Nature Cell Biology. Els investigadors han aconseguit identificar com la interacció de dues proteïnes, la E-cadherina, localitzada a la superfície de les cèl·lules canceroses, i la N-cadherina, expressada a la superfície dels fibroblastos, permet que les cèl·lules canceroses utilitzin la força física de les cèl·lules sanes per escapar-se dels tumors i iniciar la metàstasi. “Aquestes proteïnes són ganxos d’escala nanomètrica que permeten unir les cèl·lules entre elles”, explica Xavier Trepat, professor d’investigació a l’IBEC i líder de l’equip responsable del descobriment.

Trepat subratlla que fins ara se sabia molt poc d’aquesta interacció i que aquest estudi el que ha mostrat ha estat “la gran eficiència d’aquestes unions com a transmissores de força per a la invasió del càncer”. L’estudi ha permès mesurar que els fibroblastos no solament obren pas a les cèl·lules tumorals, sinó que exerceixen forces físiques reals per arrossegar les cèl·lules de càncer a través d’aquests túnels. “És semblant a un tren que circula per un túnel: els fibroblastos són les locomotores i les cèl·lules canceroses, els vagons”, precisa Trepat.

La mesura d’aquestes forces reals, que són més o menys eficients depenent de la distància a la cèl·lula cancerígena, ha estat possible gràcies a unes tècniques desenvolupades i patentades pel grup de l’IBEC.

Per poder fer aquest estudi, els investigadors han utilitzat cèl·lules i teixits obtinguts de pacients amb càncer de pell i de pulmó. I han vist que el mecanisme és igual. Aquest fet, segons destaca Trepat, materials i nanomedicina, converteix aquest tipus d’interacció cel·lular en una diana terapèutica molt atractiva. De fet, el grup que dirigeix Trepat ja ha creat una aliança amb la farmacèutica Ferrer i l’empresa de bioinformàtica Mind the Byte per dissenyar inhibidors d’aquesta interacció, “ja que el problema de moltes teràpies és que no només eliminen les cèl·lules tumorals, sinó també les sanes”, precisa.

El projecte ha rebut finançament del MEIC, la Generalitat, l’European Research Council, les Accions Marie SklodowskaCurie, la beca EMBO, la Marató de TV3 i la beca AXA Research.

